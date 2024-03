König Charles' langjähriger Freund Ian Farquhar ist tot

Traurige Neuigkeiten für König Charles (75): Sein langjähriger Freund Ian Farquhar ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Das bestätigt der Jagdverein Beaufort Hunt, den Ian 34 Jahre lang leitete, jetzt auf Instagram. "Mit gebrochenem Herzen senden wir unsere Liebe und unser Beileid an die Familie und Freunde unseres eigenen Captain Ian Farquhar, der uns 34 Jahre lang so brillant geführt hat und diese Woche friedlich verstorben ist. [...] Er hatte einen unverschämten Sinn für Humor, und jeder, der das Glück hatte, in seiner Gesellschaft zu sein und den Erzählungen über sein äußerst abwechslungsreiches und abenteuerliches Leben sowohl in der Armee als auch in der Welt der Jagd zuzuhören, wird diese Erinnerungen für immer festhalten", heißt es in dem Statement. Charles selbst äußerte sich noch nicht zum Ableben seines Freundes.

Ian galt seit Jahrzehnten als Teil der britischen Königsfamilie: So diente er unter anderem Queen Mum (✝101) als Stallmeister. Gute Freunde wurden Charles und Ian allerdings erst, als Prinz William (41), der älteste Sohn des amtierenden Staatsoberhaupts des Vereinigten Königreichs, während seiner Schulzeit für einige Wochen mit Ians Tochter Rose Farquhar zusammen war.

In dieser schweren Zeit wird Königin Camilla (76) ihrem trauernden Ehemann sicherlich zur Seite stehen. Dass sich der 75-Jährige stets auf seine Gattin verlassen kann, bewies Camilla vor allem in den vergangenen Wochen: Da sich Charles aufgrund seiner Krebsdiagnose aktuell zurücknehmen muss, sprang seine Frau bei öffentlichen Veranstaltungen für ihn ein. Aber auch hinter den Kulissen ist Camilla Charles' Fels in der Brandung. "Sie ist seine Stärke und sein Halt, so wie Prinz Philip (✝99) es für die verstorbene Königin war. [...] Sie wird ihn aufmuntern. Sie wird ihm Mut machen! Sie ist erstaunlich. Sie hilft ihm, seine Aufgaben zu erfüllen, die er zu bewältigen hat", verriet ein Insider gegenüber People.

Getty Images Captain Ian Farquhar, Freund von König Charles

Getty Images Königin Camilla und König Charles in Kenia, Oktober 2023

