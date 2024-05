Sandra Bullock will unbedingt wieder mit Keanu Reeves drehen

Sandra Bullock (59) wünscht sich von ganzem Herzen ein weiteres Projekt mit ihrem einstigen Co-Star Keanu Reeves (59)! Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ihres Films "Speed" schwärmen die zwei Schauspieler in dem Podcast "50 MPH" gegenseitig voneinander. "Bevor ich sterbe, bevor ich diesen Planeten verlasse, müssen Keanu und ich noch einmal etwas vor der Kamera machen", wünscht sich die Golden Globe-Preisträgerin. Und auch der "Matrix"-Star hat Lust darauf – er betont: "Ich würde liebend gerne wieder mit dir arbeiten."

Die Zusammenarbeit mit Keanu behält Sandra bis heute in guter Erinnerung. "Es war eine gute Zeit. Es war eine wirklich gute Zeit", erinnert sich die Schauspielerin und fügt hinzu: "Und wir hatten großes Glück. Ich hatte in vielerlei Hinsicht großes Glück." Zudem erfülle sie der Gedanke an die gemeinsame Zeit mit ihrem Co-Star am Set bis heute total.

Die Hollywoodstars standen in den 90er-Jahren gemeinsam vor der Kamera – und feierten mit ihrem Projekt riesengroße Erfolge! Damals spielten Sandra und Keanu die Hauptrollen in dem Action-Thriller "Speed". Der Streifen räumte bei der Verleihung der Oscars im Jahr 1995 zwei Preise ab – und zwar in den Kategorien "Beste Tonmischung" und "Bester Tonschnitt". 1997 drehte Sandra sogar die Fortsetzung "Speed 2 – Cruise Control". Allerdings stand sie dabei ohne Keanu vor der Kamera. 2006 arbeiteten die beiden dann aber noch einmal für "Das Haus am See" zusammen.

Sandra Bullock und Keanu Reeves, 2006

Keanu Reeves und Sandra Bullock, 2006

