Rekordhalter: Dieser Bollywoodfilm läuft seit 1995 im Kino

Der beliebte Film "Dilwale Dulhania Le Jayenge" erschien 1995 und ist seitdem ein Meilenstein in der Bollywood-Branche. Er erzählt die Geschichte von den zwei jungen Indern Raj und Simran, verkörpert von Shah Rukh Khan (58) und Kajol (50), die im Ausland aufgewachsen sind und sich während eines Urlaubs in Europa ineinander verlieben. Der romantische Blockbuster scheint völlig zeitlos zu sein, denn er wird auch nach fast drei Jahrzehnten noch im Maratha Mandir Theatre in Mumbai gezeigt, wie unter anderem Pinkvilla berichtet. Somit hält er den Rekord für den am längsten laufenden Film in der Geschichte des Kinos!

Laut dem weiblichen Star des Films gibt es viele Aspekte an dem indischen Klassiker, die man als Zuschauer besonders ins Herz schließt. Gegenüber Press Trust of India erklärte Kajol bereits ausführlich, was ihr alles daran gefiel: "Ich mag die Figuren ebenso wie die Geschichte an sich. Ich war voll und ganz in diesen Film vertieft und habe ihn genossen. Ich liebe auch die Musik, wirklich alles daran. Es ist einfach ein Erlebnis."

Die 50-Jährige und der sogenannte King of Bollywood zählen zu den beliebtesten Leinwand-Traumpaaren der Industrie. Zu Beginn ihrer Karriere stand Kajol allerdings schon kurz vor einem dramatischen Burn-out und wollte sogar hinschmeißen! Im Gespräch mit India Today enthüllte sie, wie ihr berühmter Kollege und enger Freund Shah Rukh ihr zu diesem Zeitpunkt einen entscheidenden Rat erteilte. So habe er zu ihr gesagt: "Mach dir keine Sorgen darum, einen Job zu bekommen. Versuch lieber eine gute Schauspielerin zu sein. Weißt du, du musst einfach lernen, wie man schauspielert."

Getty Images Poster von "Dilwale Dulhania Le Jayenge", Dezember 2014

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol in Berlin

