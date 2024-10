Shah Rukh Khan bat Kollegin Kajol "schauspielern zu lernen"

Shah Rukh Khan (58) und Kajol zählen zu den berühmtesten Leinwand-Traumpaaren von Bollywood. Jetzt enthüllt die beliebte Schauspielerin, dass sie im zarten Alter von 18 Jahren bereits kurz davor stand, ihre Karriere hinzuschmeißen, da sie sich einem Burn-out nahe fühlte. Im Interview mit India Today erklärt die Inderin, wie ihr Kollege und guter Freund Shah Rukh ihr damals einen wichtigen Rat erteilte, indem er ihr sagte: "Mach dir keine Sorgen darum, einen Job zu bekommen. Versuch lieber eine gute Schauspielerin zu sein. Weißt du, du musst einfach lernen, wie man schauspielert."

Die zu dem Zeitpunkt bereits gefragte Darstellerin reagierte ihrer Erinnerung zufolge sehr verwundert. Kajol beschreibt ihre damaligen Gedankengänge: "Ich dachte: 'Was soll das? Wovon redet er?' Ich mache doch schon einen fabelhaften Job!" Sie merkte jedoch bald, dass die Filmschauspielerei ihr zunehmend mental zu schaffen machte. Schließlich entschloss sich die heute 50-Jährige, auf den gut gemeinten Vorschlag von ihrem erfolgreichen Co-Star und Vertrauten zu hören – und lernte "die Techniken des Schauspielerns".

Immerhin weiß Shah Rukh genau, wovon er spricht: Er selbst ist nicht mehr aus Bollywood wegzudenken. Mit beliebten Filmhits wie "In guten wie in schweren Tagen" oder "Wer zuerst kommt, kriegt die Braut" an der Seite von Kajol machte er sich weltweit einen Namen. Nach einer vierjährigen Auszeit ab 2018 folgte sein historisches Comeback: Der liebevoll als "King of Bollywood" bezeichnete 58-Jährige kehrte im vergangenen Jahr mit gleich drei neuen Filmen auf die große Leinwand zurück – mit riesigem Erfolg! Laut IMDb zählen die Neuerscheinungen mit Gesamteinnahmen von rund 300 Millionen Euro sogar zu den erfolgreichsten Filmen seiner Karriere.

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol Devgn, Dezember 2015

Getty Images Shah Rukh Khan, Oktober 2013

