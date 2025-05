Shah Rukh Khan ist bei sich zu Hause eine totale "Witzfigur"

Filmemacher Karan Johar moderierte beim WAVES 2025 Summit kürzlich ein Panel mit seinem engen Freund Shah Rukh Khan (59) und Deepika Padukone (39). Im Laufe des Gesprächs plauderten sie auch über ihre Erfahrungen als Eltern. Der Bollywood-Star schwärmte von seiner Rolle als dreifacher Papa. Er schilderte laut The Indian Express, dass man nie einsam sein werde, wenn man seine Kinder zum Lachen bringen kann. Diejenigen, die keine Kinder haben, würden laut ihm auch nie einsam sein, wenn sie ihre Eltern zum Lachen bringen. Mit einem Augenzwinkern betonte Shah Rukh: "Ich bin für meine Kinder so witzig, dass sie, selbst wenn ich etwas zu ihnen sage, wie 'Du musst um 22 Uhr schlafen, Mama hat das gesagt', scherzhaft antworten: 'Oh mein Gott, SRK', das machen sie alles. Ich bin eine Witzfigur bei uns zu Hause."

Karan nannte den erfolgreichen Schauspieler in diesem Kontext den "Vater des Jahrzehnts" und gab zu, dass Shah Rukh ihm einen wahren Komplex verschafft habe, weil er ein so engagierter Elternteil ist. Der "Dilwale"-Darsteller lächelte lediglich und meinte daraufhin, dass er sich noch sehr gut an einen bestimmten Text eines Schriftstellers erinnert, der zu diesem Thema passt. Der familienorientierte TV-Star gab ihn wie folgt wieder: "Er lautete: 'Die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ist die Entscheidung, ein Stück deines Herzens außerhalb deines Körpers wandern zu lassen.' Ich habe eigentlich drei – ein großes Herz, ein mittleres Herz und ein kleines Herz."

Der 59-Jährige und seine Frau Gauri sind bereits seit 1991 verheiratet und haben zusammen drei Kinder: Aryan Khan (27), Suhana Khan (24) und AbRam. Sein älterer Sohn Aryan und seine Tochter sind inzwischen ebenfalls im Filmgeschäft aktiv. So feiert der 27-Jährige demnächst sein großes Debüt als Regisseur mit seiner Show bei Netflix, während seine Schwester bereits an namhaften Filmprojekten als Hauptdarstellerin mitgewirkt hat. Demnächst wird sie an der Seite ihres Vaters im Actionkracher "King" zu sehen sein.

Getty Images Aryan Khan, seine Mutter Gauri Khan und sein Vater Shah Rukh Khan, Juni 2018

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024

