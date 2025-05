Shah Rukh Khans Geheimnis zum Erfolg: Er war "rücksichtslos"

Shah Rukh Khan (59) hat beim WAVES 2025 Summit mit einer ganz persönlichen Anekdote überrascht. Auf der Eröffnungsveranstaltung des Gipfels saß der Superstar gemeinsam mit Deepika Padukone (39) und Karan Johar bei dem Panel zum Thema "The Journey: From Outsider to Ruler". Während der lebhaften Diskussionsrunde sprach der gefeierte Inder offen über seine Anfänge in Bollywood und darüber, wie er sich rückblickend als junger Mann selbst einschätzt. Dem Bericht von Filmfare zufolge hielt er mit seiner Antwort nicht hinterm Berg: "Als ich jünger war, war ich forsch, ein bisschen überheblich und auch etwas rücksichtslos."

In der Gesprächsrunde gab Shah Rukh ehrlich zu, dass er früher ganz anders als heute war. "Wenn man jung ist, denkt man, man weiß alles, aber eigentlich weiß man gar nichts", erklärte er. Rückblickend sehe er das aber durchaus positiv: "Ich höre manchmal alte Interviews von mir. Ich war wirklich waghalsig, ziemlich dumm, aber ich bin damit absolut glücklich." Denn ohne diese Eigenschaften hätte er sich wohl nie auf den Weg gemacht, der ihn heute zu einem der größten Filmstars des Landes gemacht hat. Der 59-Jährige ergänzte: "Manchmal danke ich meinem früheren Ich dafür, dass ich so cool war."

Erst vor wenigen Tagen zeigte der Darsteller bei der glamourösen Met Gala eine ganz andere Facette von sich. Shah Rukh schritt zwar selbstbewusst im maßgeschneiderten Outfit von Sabyasachi Mukherjee über den blauen Teppich, doch im Gespräch mit New York Times gab er ganz offen zu: "Ich war noch nie so nervös." Der sonst so souveräne Schauspieler ließ tief blicken und gestand sogar mit einem Augenzwinkern: "Ich frage mich, ob ich jetzt davor weglaufen kann." Gerade bei einem so internationalen Auftritt kam also seine schüchterne Seite eindeutig zum Vorschein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan, Bollywoodstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan, Mai 2025

Anzeige Anzeige