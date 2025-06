Neuer Liebesfilm? Kajol deutet Reunion mit Shah Rukh Khan an

Kajol (50) hat eine Aussage gemacht, die Fans von Bollywood-Filmen begeistert aufhorchen lässt: Die Schauspielerin würde gerne wieder in einem Liebesfilm mit Shah Rukh Khan (59) zu sehen sein. Diese beiden Superstars haben bereits gemeinsam Leinwandgeschichte geschrieben und eine ganze Generation durch Filme wie "Dilwale Dulhania Le Jayenge" zum Träumen gebracht. In einem aktuellen Interview sprach Kajol laut Filmfare über das Thema und meinte: "Ich würde so einen Film lieben. Ja, definitiv, warum nicht? Wenn Shah Rukh jemals hier sitzt, könnt ihr ihm das gerne vorschlagen. Aber wir werden sehen." Eine klare Botschaft, dass Kajol einer Rückkehr auf die Leinwand mit ihrem beliebtesten Co-Star nicht abgeneigt wäre.

Im Gespräch ließ Kajol zudem durchblicken, wie sehr sie Shah Rukhs charismatische Persönlichkeit schätzt. Besonders seine Art, in Interviews zu sprechen, bewundert sie. Mit einem Augenzwinkern erzählte sie, Shah Rukh habe ein außergewöhnliches Talent, Gefühle überzeugend darzustellen: "Selbst wenn man ihm eine Kuh vorsetzen würde – ja, eine echte Kuh, um das klarzustellen – könnte er so tun, als sei er unsterblich in sie verliebt." Die Fans, die seit ihrem letzten gemeinsamen Film "Dilwale" im Jahr 2015 auf eine Reunion der beiden warten, schöpfen durch diese lobenden und zuversichtlichen Worte nun neue Hoffnung.

Immer wieder kochten im Laufe der Jahre Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen dem beliebten Leinwandpaar hoch. Doch davon wollten beide nie etwas wissen und dementierten diese Spekulationen stets. In einem Interview mit NDTV stellte Kajol zudem klar, weshalb von Anfang an aus ihrer Sicht keine Romanze denkbar war: "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, denn zu der Zeit, als wir 'Baazigar' bereits sechs Monate zusammen drehten, war ich schon mit Ajay zusammen." Und Shah Rukh scherzte: "Ich war zu der Zeit auch mit Ajay zusammen." Bis heute verbindet die beiden daher eine enge Freundschaft – ganz ohne Liebesdrama abseits der Kamera.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol, November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Kajol und Shah Rukh Khan, Februar 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Kajol und Shah Rukh Khan, November 2015