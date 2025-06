Ewige Jugend? Bollywood-Star Kajol verrät Beauty-Geheimnis

Die beliebte Bollywood-Ikone Kajol hat sich kürzlich in einem Interview mit Filmfare zu ihrem jugendlichen Aussehen geäußert. Die Schauspielerin, die inzwischen 50 Jahre alt ist, verblüfft bis heute ihre Fans und Kollegen mit ihrem strahlenden Look, ihrer glatten Haut und ihrer Energie, mit der sie mit jüngeren Kolleginnen locker mithalten kann. Auf die Frage, welches Geheimnis hinter ihrer scheinbar ewigen Jugend steckt, enthüllte sie: "Der Grund dafür ist, dass sich das Alter zuerst in den Augen zeigt."

Sie fügte hinzu, dass viele Menschen allein durch ihren leeren Blick bereits eine gewisse innere Langeweile ausstrahlen, welche sich laut ihr auch im Alterungsprozess widerspiegelt. Für sie sei es wichtig, diesen Effekt zu vermeiden. Kajol meinte in diesem Kontext, dass sie stets bemüht sei, ihren Geist frisch und neugierig zu halten, um den sichtbaren Zeichen des Alterns entgegenzuwirken. "Ich hoffe, das passiert mir nicht. Ich werde weiter Neues ausprobieren und mich für Neues interessieren", erläuterte sie. Das Interesse am Lernen und an neuen Erfahrungen sei für sie essenziell, um jung zu bleiben – nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich.

Bereits vor wenigen Monaten sprach die Inderin laut Hindustan Times offen über ihre Karrierepausen und das Thema Ausgeglichenheit. Sie verriet damals bei den Expresso-Sessions, dass sie vermutlich "die Schauspielerin mit dem geringsten Arbeitspensum" sei. Ihr Erfolg liege jedoch nicht an ihrer berühmten Familie, sondern an den eigenen Entscheidungen. "Was ich heute bin, hat nichts mit meiner Herkunft zu tun. Es geht um die Arbeit und Entscheidungen, die jede Frau für sich selbst trifft", stellte Kajol klar. Für sie gehöre auch das Innehalten zum Erfolgsrezept: "Arbeit ist nur ein Teil des Lebens und Pausen sind genauso wichtig."

