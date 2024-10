Oje: Trotz Trennung wohnten diese Ex-Promi-Paare zusammen

Nach einer Trennung möchte man am liebsten weg, die meisten schmeißen die Sachen vom Ex aus dem Fenster oder ziehen selbst aus. Bei diesen Ex-Paaren sieht das aber anders aus: Hier beginnt nach der Trennung das WG-Leben! Allen voran geht Khloé Kardashian (40), die sich 2022 endgültig von Basketballspieler Tristan Thompson (33) trennte. In einer Folge von The Kardashians erklärte sie, dass durch extreme Wetterbedingungen das Dach von Tristans Haus einstürzte. Aufgrund einer Überschwemmung konnten er und sein Bruder nicht länger in seinem Haus wohnen. Khloé hatte nichts dagegen und wollte helfen, sie ließ beide nach dem Tod ihrer Mutter bei sich wohnen. "Tristan und ich sind eine Familie", betonte Khloé. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder und halten weiterhin zusammen.

Ein bisschen weniger harmonisch sah das WG-Leben bei dem Ex-The Bachelorette-Pärchen Rachel Lindsay (39) und Bryan Abasolo (44) aus. Laut Us Weekly zeigten die Gerichtsdokumente, dass das Paar fünf Monate nach der Scheidung immer noch zusammen wohnte. Nachdem sie sich in der 13. Staffel kennenlernten und dann heirateten, kam nach vier Jahren Ehe das Aus. Der ehemalige Chiropraktiker stellte sogar einen Antrag auf Notstandsunterstützung, da das nötige Geld für eine neue Wohnung fehlte. "Ich möchte so schnell wie möglich aus unserer Familienresidenz ausziehen, aber die Aufrechterhaltung unseres Lebensstandards ist derzeit finanziell nicht machbar", erzählte der "The Bachelorette"-Teilnehmer. Die Situation mit seiner Ex sei "unangenehm und angespannt", betonte er.

2023 reichte der Real Housewives of Atlanta-Star Drew Sidora die Scheidung ein. Gegenüber People berichtete sie im Juli 2024, dass ihr Ex Ralph Pittman immer noch bei ihr wohnt: "Er wohnt im Keller, und das wurde gerichtlich angeordnet. Es wäre viel einfacher, wenn wir getrennt weitermachen könnten – Sie wissen schon: aus den Augen, aus dem Sinn, mit eigenem Raum und eigener Energie. Aber das ist offensichtlich nicht möglich." Die zweifache Mutter trennte sich nicht im Guten, im Finale der 15. Staffel von "Real Housewives of Atlanta" gestand sie: "Ich habe in der Ehe meine Stimme verloren und ich habe Dinge zugelassen, die keine Frau jemals zulassen sollte."

Ein Hin und Her gab es bei der Wohnsituation zwischen der "Real Housewives"-Bekanntheit Braunwyn Windham-Burke und Ex Sean. Nach 23 Jahren Ehe reichte sie die Scheidung ein und verlobte sich kurz danach mit Jennifer Spinner. Sean zog Ende 2023 zu dem Pärchen nach Nashville, um sich mit um die sieben gemeinsamen Kinder zu kümmern, so Page Six. Dies hielt allerdings nicht an, im Juni 2024 gab Braunwyn gegenüber Us Magazin bekannt, dass ihr Ex ausgezogen sei. Grund dafür sei vor allem seine neue "Alptraum-Freundin" gewesen, die nur Kontakt zwischen den beiden über E-Mail erlaubte.

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay im September 2017

Getty Images Ralph Pittman und Drew Sidora im September 2022

Getty Images Braunwyn Windham-Burke und ihre Verlobte Jennifer Spinner