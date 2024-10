"Aggressionsprobleme": Das sagt Umut Tekin zu Rafis Benehmen

Umut Tekin (27) und Rafi Rachek (34) geraten im Sommerhaus der Stars immer wieder aneinander. In der siebten Folge eskalierte es zwischen den beiden Streithähnen: Da Umut Rafi und seinen Partner Sam Dylan (33) wiederholt als Chihuahuas bezeichnete, sah Rafi schlussendlich rot und schüttete seinem Kontrahenten Wasser ins Gesicht. Auf der Halloweenparty von Denise Merten (34) hat Promiflash bei Umut und seiner Partnerin Emma Fernlund (23) nachgehackt, wie sie Rafis Verhalten im Sommerhaus beurteilen. "Also Rafi ist einfach ein Mensch, der Aggressionsprobleme hat. Der muss halt echt noch hart an sich arbeiten, ohne das böse zu meinen. Er konnte damit einfach nicht umgehen", erklärt der Reality-TV-Darsteller.

Emma wirft zudem ein, dass sie die Wasserattacke "sehr inszeniert" fand. "Wie er mit dem Wasserglas da extra rausgegangen ist. Sorry, der ist genauso wie sein Partner ein absoluter Showmaker, aber das war einfach ein Schritt zu weit", schießt die ehemalige Verführerin von Temptation Island V.I.P. im Gespräch mit Promiflash gegen das Glamour-Paar.

Doch wie steht das Publikum zu der Wasserattacke von Rafi? Laut einer Umfrage von Promiflash [Stand: 30. Oktober 2024, 14:21 Uhr] spaltet die Situation die Leser in zwei Lager: Von 295 Teilnehmern meinen 153 (51,9 Prozent), dass die Aktion übertrieben war. 142 Leser (48,1 Prozent) geben an, Rafis Angriff witzig zu finden und dass Umut die Abkühlung verdient habe.

Nicole Kubelka / Future Image Emma Fernlund und Umut Tekin im Oktober 2024

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan im Januar 2024

