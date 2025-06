Geheimnisvoll: So geht es Umut Tekin nach Trennung von Emma

Umut Tekin (28) gewährt seinen Fans einen ehrlichen Einblick in seine Gefühlslage nach der Trennung von Emma Fernlund (24). Auf die Frage eines Followers in seiner Instagram-Story, wie es ihm derzeit mental gehe, antwortete der Reality-TV-Star: "Mir geht es aktuell immer besser, aber warum, wieso, weshalb kann ich euch leider nicht sagen, was die Gründe dahinter sind. Ich finde gerade mehr Anschluss zu mir selbst." Außerdem riet er seinen Fans, sich nicht von ihren Gefühlen abzulenken, sondern sich ihnen zu stellen: "Versucht wirklich, euch Zeit für euch zu nehmen."

Umut ließ durchblicken, dass er in seiner schwierigen Phase auch neue Perspektiven gewonnen habe: "Viele sehen den Lifestyle, aber nicht den Schmerz dahinter. Der Schmerz lässt mich dennoch wachsen und das ist das Positive, was ich sehe." In seiner Story versprach er zudem, weiterhin authentisch mit seinen Followern zu bleiben und auch unbequeme Themen anzusprechen. Dabei betonte er: "Seht aber bitte trotzdem immer das Positive und werdet immer besser."

Bereits vor einigen Tagen hatte Umut deutliche Worte zu den immer wieder aufkommenden Gerüchten um ein Liebescomeback mit Emma gefunden. In einer wütenden Story reagierte er auf heimlich aufgenommene Fotos, die im Netz kursierten. "Einigen Menschen von euch hat man ins Gehirn geschissen", schrieb Umut und machte seinen Ärger über die Spekulationen deutlich. Er betonte, dass die gelegentlichen Treffen mit Emma rein praktische Gründe gehabt hätten. "Wir versuchen, uns noch wie erwachsene Menschen zu verhalten, wenn wichtige Briefe ankommen oder wichtige Klamotten noch abgeholt werden müssen", stellte er klar. Ein harmonisches Verhältnis zwischen den beiden sei jedoch längst Vergangenheit, wie seine Worte "auch wenn wir uns nicht verstehen" unterstrichen.

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Umut Tekin und Emma Fernlund

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund im Januar 2024

RTL Deutschland Umut Tekin und Emma Fernlund bei "Das Sommerhaus der Stars" 2024