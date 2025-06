"Fake-Barbie": Umut Tekin schießt gegen Kim Virginia Hartung

Umut Tekin (28) schießt in seiner Instagram-Story scharf gegen Kim Virginia Hartung (30). Der Grund für seine Äußerungen: Kim Virginias jüngste Enthüllungen rund um ihre tragische Baby-Geschichte, die in den sozialen Medien für Aufsehen sorgten. "Sie weiß ganz genau, was sie machen muss, ob nun die Story mit dem Kind stimmt, sei mal dahingestellt, aber diese Spielchen mit den Menschen gehen gar nicht", erklärt Umut. Der Ex von Emma Fernlund (24) betont: "Du kriegst das, was du einem Menschen wünschst, du Fake-Barbie."

Die Kommentare von Umut scheinen Teil einer größeren Welle von Zweifeln und Misstrauen gegenüber Kim Virginia zu sein, die seit Wochen die sozialen Medien polarisiert. Schon länger zweifeln einige Fans an der Echtheit ihrer Schwangerschaft sowie an den veröffentlichten Fotos und Videos, die sie mit Babybauch zeigen. Kim Virginias bisherige Postings scheinen die kritischen Nutzer ebenfalls nicht überzeugt zu haben. Umut betont in seinen Aussagen, dass er kein Problem mit Kim Virginia gehabt habe, bis sie angefangen habe, gegen ihn zu schießen.

Kim Virginia steht bereits seit einigen Tagen unter Kritik von mehreren Seiten. Trotz der Veröffentlichung eines Babybauch-Fotos glauben viele nicht an ihre Geschichte, woraufhin die 30-Jährige zurückruderte und das Teilen der Fotos sogar bereut: "Ich muss auch sagen, jetzt, wo ich eine Nacht darüber geschlafen habe, bereue ich einfach nur, dass ich dieses Bild geteilt habe, weil es einfach Privatsphäre [ist]."

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / DItZSPFtLpj, Instagram / kimvirginiaa Collage: Umut Tekin und Kim Virginia Hartung

Anzeige Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025