Schwere Vorwürfe: Metro Boomin wegen Vergewaltigung verklagt

Leland T. Wayne alias Metro Boomin sieht sich mit schweren Anschuldigungen konfrontiert: Eine ehemalige Freundin des Hip-Hop-Produzenten behauptet, er habe sie sexuell belästigt und vergewaltigt. Laut Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, soll er Vanessa LeMaistre im Jahr 2016 in einem Hotel in Beverly Hills getroffen und mit ihr Alkohol und Drogen konsumiert haben. Die 38-Jährige sei daraufhin "für eine unbekannte Zeitspanne immer wieder bewusstlos" gewesen und in einem Bett wieder aufgewacht, in dem "[Metro Boomin] sie oral vergewaltigte", heißt es in der Klage.

Darüber hinaus sei sie von ihm schwanger geworden und habe daher im November desselben Jahres eine Abtreibung vornehmen müssen. Der Songwriter dementiert jedoch jegliche Behauptungen und spricht von Erpressung. "Das sind falsche Anschuldigungen. Herr Wayne hat sich schon vor Monaten geweigert, sie zu bezahlen, und er weigert sich auch jetzt, sie zu bezahlen", stellt sein Anwalt Lawrence Hinkle II. klar und fügt hinzu: "Herr Wayne wird sich vor Gericht verteidigen. Er wird eine Klage wegen mutwilliger Rechtsverfolgung einreichen, sobald er obsiegt."

Metro Boomin machte sich in den vergangenen Jahren als sehr erfolgreicher Produzent einen Namen und ist aus der Welt des Hip-Hops nicht mehr wegzudenken. Der 31-Jährige arbeitete bereits mit Künstlern wie Drake (38), Future (40), Travis Scott (33), 21 Savage (32) und Big Sean (36) zusammen. Er durfte sich im Laufe seiner Karriere bereits über mehrere Auszeichnungen freuen und wurde erst kürzlich für einen Grammy in der Kategorie "Bester Produzent" nominiert.

Getty Images Metro Boomin, Juni 2024

Getty Images Metro Boomin in Los Angeles

