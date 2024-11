Annika weicht Heinz Hoenig trotz Migräne nicht von der Seite

Heinz Hoenig (73) kann auf seine Frau Annika (39) zählen. Das bewies sie mit einem Foto in ihrer Instagram-Story. Dort zeigte sie sich mit einer pinken Glitzermaske, die ihre Augenpartie bedeckte. "Nicht erschrecken, es ist noch nicht Halloween, auch wenn es gerade so aussieht", witzelte die Frau des Schauspielers. Wie sie berichtete, hat sie momentan mit einem schweren Migräneanfall zu kämpfen. "Schmerzmittel helfen in der Regel nicht mehr", gestand Annika weiter und erklärte, dass sie sich trotz der starken Schmerzen keine Ruhe gönne: "Ich hab ja den Heinzi und der muss versorgt werden – das fällt also aus."

Wie es aussieht, weicht Annika ihrem Liebsten trotz ihrer eigenen gesundheitlichen Probleme nicht von der Seite. Heinz wurde im Mai ins Krankenhaus eingeliefert – damals wurde bekannt, dass er sich einer dringenden Operation an der Hauptschlagader Aorta unterziehen muss. Zu dem Zeitpunkt war er jedoch zu schwach für den Eingriff, weshalb der Filmstar rund 140 Tage auf der Intensivstation bleiben musste. Ende September durfte der "Das Boot"-Darsteller schließlich nach Hause, wo ihn seine Frau weiter aufpäppelt, damit er bald fit genug für die schwere Operation ist.

Doch nicht nur die gesundheitlichen Probleme belasten die Familie – auch das Thema Geld bereitet den beiden große Sorgen. Da Heinz nicht krankenversichert ist, müssen Annika und er für die Kosten selbst aufkommen. Doch die Herz-OP ist alles andere als billig. In ihrem Podcast "24 – (K)ein Sommer in Berlin" erzählte Annika kürzlich, dass der Eingriff rund 90.0000 Euro kosten soll. "Ich dachte, mir haut es die Beine weg", gab sie ehrlich zu.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

