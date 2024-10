So viel soll Heinz Hoenigs Operation an der Aorta kosten

Heinz Hoenig (73) steht vor einer lebenswichtigen Operation – doch die damit verbundenen Kosten bringen die Familie in finanzielle Schwierigkeiten. Seine Ehefrau Annika (39) hat nun enthüllt, dass die geplante OP an der Aorta knapp 90.000 Euro kosten soll. Da der Schauspieler nicht krankenversichert ist, muss die Familie die Summe selbst aufbringen, was sie vor große Herausforderungen stellt. "Ich dachte, mir haut's die Beine weg", verrät Annika in ihrem Podcast "24 – (K)ein Sommer in Berlin" über den Moment, als sie den Kostenvoranschlag erhielt.

Als Annika versuchte, eine Zahlungsaufschiebung zu erwirken, stieß sie auf wenig Verständnis. Eine Ärztin der Klinik in Leipzig soll ihr gesagt haben: "Frau Hoenig, entweder Sie packen uns das Geld bis übermorgen auf den Tisch oder wir nehmen Ihren Mann nicht auf." Kurz darauf musste Heinz jedoch ins künstliche Koma versetzt werden, sodass der Eingriff verschoben wurde. Aktuell erholt sich der Schauspieler zu Hause, ist aber noch zu schwach für die bevorstehende OP.

Trotz der schwierigen Zeiten steht Annika fest an der Seite ihres Mannes. Die beiden sind seit 2019 verheiratet und haben gemeinsam zwei Kinder. Heinz, bekannt aus Filmen wie "Das Boot" und zahlreichen TV-Produktionen, hat in der Vergangenheit bereits einige Höhen und Tiefen erlebt. Anfang Mai wurde bekannt, dass der TV-Star die lebenswichtige Herz-OP benötigt. Die Operation sollte ursprünglich Mitte des Jahres stattfinden, aber Heinz war gesundheitlich noch nicht stabil genug. Nach einer weiteren notwendigen Operation an der Speiseröhre verbrachte er rund 140 Tage auf der Intensivstation. Anschließend wurde er entlassen, um zu Hause Kraft für den schweren Eingriff am Herzen zu sammeln.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig

