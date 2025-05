Deshalb verwendet Annika Kärsten-Hoenig Beauty-Filter online

Annika Kärsten-Hoenig (40) hat sich in den vergangenen Tagen auf Instagram ungewöhnlich offen gezeigt. Die Autorin, die mit Schauspieler Heinz Hoenig (73) verheiratet ist, greift derzeit regelmäßig auf Beauty-Filter für ihre Storys zurück – und spricht nun offen über ihre Gründe. "Seid mir nicht böse, wenn ich zurzeit oft Filter für meine Storys benutze. Ich kann mich im Moment nicht wirklich gut leiden. Das letzte Jahr sowie Dauerschlafmangel haben viele Spuren (auch im Gesicht) hinterlassen, mit denen ich mich erst einmal anfreunden muss", erklärt sie in einem aktuellen Beitrag auf Instagram. Ihre Follower bittet sie um Verständnis, dass sie aktuell häufig Filter benutzt und kündigt an, dass dies auch zunächst so bleiben wird.

Die Autorin betont, dass es ihr wichtig sei, ihre Community weiterhin am Familienleben teilhaben zu lassen, auch wenn sie sich selbst momentan nicht so zeige, wie sie es eigentlich gewohnt ist. "Da ich euch trotzdem weiterhin an unserem Leben teilhaben lassen möchte, sind die Filter für mich im Moment eine gute Alternative. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie verstehen", teilt sie in der Story mit. Annika weiß aber auch, worauf es im Leben wirklich ankommt: "Ich weiß, dass es im Leben nicht auf Äußerlichkeiten ankommt und wahre Schönheit in einem guten Herzen zu finden ist. Und das ist und bleibt in jedem Fall ungefiltert! Versprochen."

Die letzten Monate waren für Annika alles andere als leicht, wie sie selbst in der Vergangenheit mehrfach betont hat. Nach den schweren gesundheitlichen Problemen ihres Mannes, der ins künstliche Koma versetzt werden musste, begleitete sie Heinz durch eine Zeit voller Angst, Erschöpfung und Ungewissheit. In einem früheren Post hatte sie bereits zugegeben, dass sie das Erlebte noch nicht verarbeitet habe. Ihr offener Umgang mit den eigenen Gefühlen und den Auswirkungen von Stress und Schlafmangel bringt ihr viel Mitgefühl ein. Trotz aller Herausforderungen betont Annika regelmäßig, wie sehr sie ihren Mann liebt und wie dankbar sie für den familiären Zusammenhalt ist.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, Mai 2025

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, März 2025

