Heute vor einem Jahr änderte sich für Heinz Hoenig alles

Heinz Hoenig (73) und Annika Kärsten-Hoenig (40) blicken heute auf ein bewegendes Jahr zurück, das ihr Leben vollkommen verändert hat. Vor zwölf Monaten stellte sich für den bekannten Schauspieler alles auf den Kopf: Nach plötzlichen gesundheitlichen Problemen verbrachte Heinz 144 Tage auf der Intensivstation, lag im Koma, musste mehrfach operiert werden und überstand sogar zwei Herzstillstände. "Heute vor einem Jahr war plötzlich nichts mehr, wie es war", erklärte Annika jetzt unter einem emotionalen Instagram-Video. Mit dem Clip beweisen die beiden jedoch, wie weit sie mittlerweile gekommen sind: Das Ehepaar zeigt sich in ausgelassener Stimmung bei einem Waldspaziergang – Seite an Seite, Hand in Hand. Sogar zu einem kleinen Tänzchen lassen sie sich hinreißen.

Im begleitenden Text zum Clip gibt Annika offen Einblicke in die schweren Zeiten, die beide bewältigen mussten. Sie bedankt sich ausdrücklich bei allen beteiligten Ärzten, Pflegern und Schwestern, denen sie das Leben ihres Mannes verdankt. Trotz dieser dramatischen Monate zeigen sich die beiden heute optimistisch und voller Lebensfreude. "Hier ist die Antwort auf alles! Wir werden weiterhin tanzen, leben, lachen und lieben!", schreibt Annika und macht damit deutlich, wie viel Hoffnung und Zuversicht sie trotz aller Herausforderungen verspüren.

Auf eine konnte sich Heinz in der schweren Zeit immer verlassen: auf seine Ehefrau Annika. Die Content-Creatorin ist mittlerweile auch die Pflegerin des "Das Boot"-Darstellers. Das Geschehene hat die gelernte Krankenschwester immer noch nicht ganz aufarbeiten können, wie sie vor wenigen Wochen im Netz offen zugab: "Ich muss mir eingestehen, dass ich all das Geschehene noch längst nicht verarbeitet habe." Anfang April heirateten Annika und Heinz sogar ein zweites Mal auf Sylt. Diese Entscheidung erklärte die 40-Jährige wie folgt: "Ich wollte Heinz mit dem zweiten Jawort symbolisieren, dass ich ihn auch jetzt [...] jederzeit wieder heiraten würde. Ja zu ihm. Ja zu uns. Ja zu einem gemeinsamen Leben. Ja, in guten wie in schlechten Zeiten."

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, März 2025

Anzeige Anzeige