Heißes Foto: Prinz Konstantin-Alexios zeigt Bauchmuskeln

Heiß, heiß, heiß! Prinz Konstantin-Alexios von Griechenland (26) bringt mit einem Foto in seiner Instagram-Story etwas Sommer nach Deutschland. Auf dem Schnappschuss, den der gebürtige New Yorker selbst auf seinem Social Media teilte, zeigt er oberkörperfrei seine trainierten Bauchmuskeln. Ganz lässig posierte er sonnengebräunt in hellen Badeshorts vor einem weißen Haus und strahlend blauem Himmel. Wo das Foto aufgenommen wurde, verriet das Patenkind von Prinz William (42) nicht, doch die Kulisse könnte auf Griechenland schließen lassen. Das Bild gibt vielleicht auch Einblicke in die Geburtstagspläne des Prinzen, der wenige Stunden nach dem Teilen des Fotos 26 wurde.

Der Royal lebt sehr privat, weshalb nicht viel über ihn bekannt ist. Er soll aber sehr kreativ sein und neben einer kurzen Modelkarriere bei Dior auch als Maler und Bildhauer arbeiten. In den vergangenen drei Jahren teilte er außerdem seine Liebe zur Fotografie und Videografie auf seinen Social-Media-Profilen, wo er künstlerische Schnappschüsse und Videozusammenschnitte postete. Zuletzt erregte er Aufsehen, als er das amerikanische Model Brooks Nader (27) händchenhaltend auf die Hochzeit von Olivia Culpo (32) und deren Partner Christian McCaffrey (28) begleitete. Brooks war die zweite Frau, die der Prinz, der auch Tino genannt wird, öffentlich datete. Von März bis Dezember 2023 desselben Jahres ging er nämlich mit Cara Delevingnes (32) großer Schwester Poppy (38) aus.

Der 26-Jährige ist das zweite Kind von Kronprinz Pavlos und Kronprinzessin Marie-Chantal und wäre als ältester Sohn der Thronfolger der ehemaligen griechischen Monarchie. Mit Prinz William ist Konstantin-Alexios über seinen verstorbenen Großvater König Konstantin II. (✝82) verwandt, der der Cousin zweiten Grades von König Charles (75) und Williams Patenonkel war. Unter seinen anderen Paten sind auch König Frederik von Dänemark (56), König Felipe von Spanien (56) und Kronprinzessin Victoria von Schweden (47). Geboren wurde Konstantin-Alexios in New York City, wuchs aber ab seinem vierten Lebensjahr in London auf. Für sein Studium an der Georgetown University in Washington D. C. zog der Künstler allerdings zusammen mit seinen Eltern und seinen Geschwistern wieder in die USA.

Instagram / alexiosgreece Prinz Konstantin-Alexios, Oktober 2024

ActionPress Brooks Nader und Konstantinos-Alexios von Griechenland und Dänemark

