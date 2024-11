Geklärt: Daran starb "Notting Hill"-Regisseur Roger Michell

Vor über drei Jahren verstarb Roger Michell im Alter von 65 Jahren. Die Todesursache des Regisseurs konnte nun geklärt werden. Demnach verstarb der Macher von "Notting Hill" an einem Herzinfarkt. Ein Atherom in der linken Koronararterie, eine Fettablagerung, habe zum Tod der Hollywood-Bekanntheit geführt, wie The Mail nun berichtete. Der Tod wurde vom leitenden Gerichtsmediziner für Hertfordshire, Geoffrey Sullivan, bestätigt, eine gerichtliche Untersuchung wurde jedoch nicht durchgeführt. Roger hinterließ seine Ex-Frau Anna Maxwell Martin und seine zwei Töchter.

In einem kürzlichen Interview in der BBC-Radiosendung "Woman's Hour" sprach Anna offen über ihren Trauerprozess und die Herausforderungen, denen sie sich nach dem Verlust ihres Ex-Mannes stellen musste. "Mein Ex-Ehemann starb vor drei Jahren. Alles war wirklich schwierig in jedem Aspekt unseres Lebens", erzählte Anna in der Sendung. "Die Dinge waren in jedem Aspekt unseres Lebens wirklich schwierig. Es gibt viele Dinge, die mit der Trauer einhergehen und eines davon war die finanzielle Angst." Sie betonte auch die Bedeutung, sich um ihre Kinder Maggie und Nancy zu kümmern: "Dazu kommen die praktischen Dinge, die mit den Kindern zu tun haben, ihre psychische Gesundheit und die Unterstützung für sie, die für uns Priorität hat."

Anna und Roger waren 16 Jahre lang verheiratet, bevor sie sich 2020 trennten. Trotz der Trennung blieben sie befreundet und hatten geplant, Weihnachten gemeinsam zu verbringen. Die beiden lernten sich am Set des Films "Enduring Love" kennen, bei dem Roger Regie führte. Seine Todesnachricht übermittelte nicht die Mutter seiner Kinder, sondern Rogers Pressesprecher gegenüber der PA News Agency: "In großer Trauer verkündet die Familie von Roger Michell, Regisseur, Autor und Vater von Harry, Rosie, Maggie und Sparrow, seinen Tod im Alter von 65 Jahren."

Getty Images Anna Maxwell Martin im April 2024

Getty Images Roger Michell im September 2020

