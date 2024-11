Das sind Kim Gloss' neuste Gelüste in der Schwangerschaft

Schwangerschaftsgelüste an sich sind für Kim Gloss (32) nichts Neues – die DSDS-Bekanntheit erwartet bereits ihr drittes Kind. Doch dieses Mal haben sich ihre Vorlieben geändert, wie der Social-Media-Star kürzlich in einer Instagram-Story verriet. "In allen drei Schwangerschaften war ich Süßigkeiten-süchtig", erzählte sie ihren Fans. Inzwischen habe sie aber keinen Heißhunger mehr auf Süßkram – Kim gelüste es nun vielmehr nach Salzigem: "Ich möchte die ganze Zeit milchige Sachen trinken, vor allem Ayran hat es mir angetan."

Woher kommt die große Lust auf das salzige Joghurt-Getränk? Dazu hatte Kim eine These parat: "Ich habe wahrscheinlich Calciummangel." Dass viele Süßigkeiten auch in der Schwangerschaft nicht optimal seien, wisse die baldige Dreifachmama natürlich. "Ganz schlimm, ich habe auch schon richtig zugelegt", gestand die 32-Jährige und fügte hinzu: "Aber ich merke jetzt, dass sich das ändert. Und ich hoffe, das bleibt so." Einen Kopf wegen ihrer Figur mache sie sich aber nicht: "Ich liebe es, schwanger zu sein, und ich sehe das wie eine Art Urlaub. Ich weiß, ich komme danach besser denn je zurück und bin immer so motiviert."

Ob sie nun am liebsten Süßigkeiten isst oder Ayran trinkt – die Sängerin scheint ihre dritte Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Erst vor wenigen Wochen teilte sie die frohen Neuigkeiten mit ihrer Community. "Neues Kapitel", schrieb sie zu einem Social-Media-Clip bestehend aus mehreren Familienschnappschüssen. Das Video endete mit einem Polaroid-Foto, auf dem die schwangere Kim zusammen mit ihrem Ehemann Alexander Beliaikin zu sehen ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Mann Alexander im September 2024 auf Ibiza

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige