Darum macht sich Nicholas Alexander Chavez aktuell unbeliebt

Auch, wenn Nicholas Alexander Chavez (25) bereits in anderen Projekten mitwirkte, kennen ihn viele erst seit seiner Rolle als Lyle Menendez (56) in der Netflix-Serie "Monster" von Ryan Murphy (58). Verschiedene Szenen aus der Serie, die vor allem Nicholas zeigten, gingen in den vergangenen Wochen im Netz viral. Mit seinem Äußeren ließ er wohl Millionen Herzen höher schlagen. Doch seine Beliebtheit ebbt gerade langsam ab, was an kontroversen Aussagen des Schauspielers liegen dürfte. So erklärte Nicholas vor wenigen Tagen auf einer Pressekonferenz auf die Frage hin, ob mit der Rolle für ihn ein Traum in Erfüllung ging, Folgendes: "Ich habe schon immer davon geträumt, meine Eltern umzubringen." Damit spielt er auf den Fall der Menendez-Brüder an, die ihre Eltern 1989 umbrachten, da ihr Vater sie mutmaßlich seit ihrer Kindheit sexuell missbrauchte. Nicholas' wohl ironisch gemeinte Äußerung kam daher eher weniger gut an. "Warum sagt er denn sowas? oder "Er ist nur toll, bis er seinen Mund aufmacht", beschwerten sich zwei User auf TikTok.

Die Aussage war nicht die erste Aktion, die bei vielen für Kopfschütteln sorgte. So ließ sich Nicholas zudem an Halloween zusammen mit zwei Männern fotografieren, die sich als Lyle und Erik Menendez verkleideten – ziemlich geschmacklos, wie viele Fans fanden. Vor wenigen Tagen trat der 25-Jährige zudem erneut in ein heftiges Fettnäpfchen. In seiner aktuellen Serie "Grotesquerie" verkörpert er die Figur des Vaters Charlie, der offenbar am Ende wie Jesus Christus gekreuzigt wird. Nachdem diese Szene im Kasten war, filmte Nicholas in dem Kostüm allerdings ein TikTok und schoss für Instagram Fotos. "Oh, jetzt machen wir uns über Jesus lustig?", wetterte ein User daraufhin. Andere verteidigten den TV-Star aber – laut ihnen sollte man in den Clip nicht zu viel hineininterpretieren.

Nicholas ist noch nicht allzu lange in der Filmbranche tätig. Erste Erfahrungen sammelte der in Houston, Texas, geborene Schauspieler in der Serie "General Hospital". In dieser wirkte er ab 2021 drei Jahre in der Rolle des Spencer Cassadine mit. Für seine Leistungen wurde er im vergangenen Jahr sogar mit einem Daytime Emmy Awards als herausragender Jungdarsteller in einer Dramaserie ausgezeichnet.

Instagram / nicholasalexanderchavez Nicholas Alexander Chavez am Set von "Grotesquerie", 2024

Getty Images Nicholas Alexander Chavez im November 2024

