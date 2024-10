Dank neuem Gesetz: So kämen die Menendez-Brüder direkt frei

In der vergangenen Woche gab der zuständige Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles bekannt, dass es eine Neuverhandlung im Fall von Lyle (56) und Erik Menendez (53) geben wird. Somit hätten die beiden Brüder, die 1989 ihre Eltern ermordeten, die Chance, auf Bewährung freizukommen. Doch ihr Anwalt Mark Geragos will offenbar alles dafür tun, die Geschwister ganz freizubekommen, wie The Mirror nun berichtet. Dabei beruft er sich auf ein neues Gesetz, das es dem Richter erlauben würde, ihre Strafe von Mord ersten Grades in "voluntary Manslaughter" sprich vorsätzliche Tötung umzuwandeln. Somit würden Lyle und Erik direkt freikommen – da die Höchststrafe für vorsätzliche Tötung nach US-amerikanischem Gesetz bei elf Jahren liegt, sie aber bereits seit 35 Jahren im Gefängnis sitzen.

Ob die Menendez-Brüder statt auf Bewährung tatsächlich komplett freikommen würden, liegt beim zuständigen Richter Ryan. Dieser soll allerdings dafür bekannt sein, eine Verurteilung aus einem Gefühl der Moral und Gerechtigkeit zu kippen. Vergangenen Donnerstag wurde auf einer Pressekonferenz bekannt, dass Lyle und Eriks Fall neu verhandelt wird. Als ein Argument für seine Entscheidung führte Bezirksstaatsanwalt George Gascón an, dass die beiden als vorbildliche Häftlinge gelten und somit keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. Das gälte besonders für Lyle: So soll er laut Gefängnisunterlagen während der 35 Jahre hinter Gittern in keine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein.

Der Mordfall rund um Lyle und Erik erhielt in den vergangenen Wochen wieder große Aufmerksamkeit. In Ryan Murphys (58) Netflix-Serie "Monsters" verkörpern Nicholas Alexander Chavez und Cooper Koch (28) die zwei. In der Show wird gezeigt, was am Tag des Mordes, dem 18. August 1989, geschah. Sie beinhaltet aber auch viele Rückblicke. Das Konzept erhielt aber vor allem große Kritik – so wurde Lyle als aggressiv und überheblich dargestellt. Laut seinen Verwandten sei der heute 56-Jährige aber niemals so gewesen.

Netflix Lyle Menendez im Jahr 1993

Getty Images Cast von "Monsters: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez", September 2024

