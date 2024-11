Prince' Schwester Tyka Nelson ist mit 64 Jahren gestorben

Tyka Nelson (64), die Schwester des legendären Sängers Prince (✝57), ist verstorben. Das bestätigte ihr Sohn President Nelson am Montag in einem rührenden Post auf Facebook. Ein weiteres Familienmitglied versuchte, Worte für den schweren Verlust unter dem Beitrag zu finden: "Unsere Familie ist sehr traurig, die Nachricht von meiner Cousine Tyka Evene Nelson zu teilen, die heute Morgen verstorben ist." Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt. Tyka wurde 64 Jahre alt.

Ähnlich wie ihr Bruder Prince arbeitete auch Tyka als Sängerin und veröffentlichte zwischen 1988 und 2011 vier Alben. Wie People berichtet, sollte sie sich im Juni vergangenen Jahres von der Bühne verabschieden und ihr Abschiedskonzert im Dakota in New York geben, doch sie erkrankte, sodass der Auftritt ohne sie stattfinden musste. Nachdem sie ihre Show in New York aufgeben musste, sagte Tyka: "Ich war wirklich keine Sängerin. Ich bin eine Schriftstellerin. Ich kann zufällig singen. Ich singe gerne." Sie soll außerdem an ihren Memoiren gearbeitet haben.

Ihr Tod folgt acht Jahre nach dem Tod ihres Superstar-Bruders Prince im Jahr 2016. Der Musiker war 57 Jahre alt, als er starb. Der Autopsiebericht ergab, dass die Ursache eine versehentliche Überdosis Fentanyl war. Tykas Schwester Sharon lernte sie erst nach dem Tod von Prince im Jahr 2016 kennen. Tyka Nelson hinterlässt ihre Söhne President und Sir, ihre Schwestern Sharon und Norrine Nelson sowie ihren Bruder Omarr Baker.

Kevin Winter / Getty Images Prince, Musiker

Kevin Winter / Staff Prince im November 2015 bei den American Music Awards in Los Angeles

