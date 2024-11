Prince' Schwester Tyka rief vor Tod mehrmals den Notruf

Tyka Nelson (✝64), die jüngere Schwester der verstorbenen Musik-Ikone Prince (✝57), ist am 4. November verstorben. In den Wochen vor ihrem Tod wurden Rettungskräfte mehrfach zu ihrem Haus gerufen, wie TMZ berichtet. Die Besuche sollen im September begonnen und mindestens sechs Einsätze beinhaltet haben, wobei der letzte angeblich nur drei Tage vor ihrem Tod stattfand. Obwohl ihr Name nicht immer auf den Einsatzprotokollen zu finden ist, wurde von dem Magazin bestätigt, dass die Notrufe von Tyka oder im Zusammenhang mit ihr gemacht wurden.

Die gesundheitlichen Probleme waren dem Onlineportal zufolge vielfältig und umfassten unter anderem Blutungen im Magen-Darm-Trakt, Herzprobleme und Schmerzen aufgrund einer Infektion. Eine der drastischsten Maßnahmen war ein Notfalltransport von ihrem Haus in Minneapolis zum North Memorial Health Hospital in Robbinsdale, Minnesota, im September. Der Familie nahestehende Personen sollen dem Magazin außerdem berichtet haben, dass die Situation in den Wochen und Monaten vor ihrem Ableben nicht besser wurde. Ein offizieller Bericht zur Todesursache steht zwar noch aus, ihren Angehörigen zufolge hatte Tyka aber schon seit Längerem mit Herzproblemen zu kämpfen.

Der Tod der 64-Jährigen wurde am vergangenen Montag von ihrem Sohn bestätigt. Zudem nahm ein weiteres Familienmitglied auf Facebook Abschied von der Musikerin: "Unsere Familie ist sehr traurig, die Nachricht von meiner Cousine Tyka Evene Nelson zu teilen, die heute Morgen verstorben ist." Nähere Details wie die Todesursache verriet die Familie der Verstorbenen jedoch nicht.

Getty Images Prince, Musiklegende

Getty Images Tyka Nelson, Schwester von Prince

