Das ist die Todesursache von Prince' Schwester Tyka Nelson

Vor fast zwei Wochen verstarb die Musikerin und Schwester von Prince (✝57), Tyka Nelson (✝64). Das gab einer ihrer zwei Söhne, President Nelson, auf Facebook bekannt. Ihre Todesursache war zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich – jetzt gibt die Gesundheitsbehörde von Minnesota den Grund bekannt. Laut ihrem Totenschein verstarb Tyka primär an einem Herzstillstand, der 45 Minuten vor ihrem Tod eintrat. Als zweiter Grund für ihren Tod wird außerdem eine Herzinsuffizienz (Herzschwäche) genannt.

Die 64-Jährige hatte bereits vier Monate vor ihrem Tod große Probleme mit ihrer gestörten Herzfunktion. Laut TMZ wurden zudem in den Wochen vor ihrem Versterben sechsmal die Rettungskräfte gerufen. Ihr Zustand wurde ab diesem Zeitpunkt nach Berichten der Familienmitglieder nicht besser. Die Behörden gaben auch preis, dass ihr Herz zusätzlich durch den Missbrauch von Substanzen geschwächt war – um welche "Substanzengebrauchsstörung" es sich dabei genau handelte, wird in dem Dokument nicht genannt.

Als Schwester von Prince teilte Tyka ihre Leidenschaft mit ihrem Bruder. Sie selbst veröffentlichte vier Alben und gab zahlreiche Auftritte. Ihr im Juni geplantes Abschiedskonzert in New York musste sie aufgrund ihrer Krankheit absagen. Sie erzählte vor ihrem Tod gegenüber der Star Tribune, dass sie eigentlich eher das Schreiben als Singen bevorzugte: "Ich war wirklich keine Sängerin. Ich bin eine Schriftstellerin. Ich kann zufällig singen. Ich singe gerne." Die Familienmutter soll zu ihrem Todeszeitpunkt an ihren Memoiren gearbeitet haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyka Nelson, Schwester von Prince

Anzeige Anzeige

Adam Bettcher/Getty Images Prince' Schwester Tyka Nelson vor einem Gericht in Minnesota

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige