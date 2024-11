TV-Händler Fabian Kahl fälschlicherweise für tot erklärt

Was ist denn da los? Bei Bares für Rares ist Fabian Kahl (33) einer der beliebtesten Händler und schafft es immer wieder, echte Schätze abzustauben. Jetzt erlebt der TV-Star allerdings etwas sehr Erschreckendes: Im Internet kursieren haufenweise Videos, die ihn für tot erklären. Wie Bild berichtet, richtet sich Fabian nun selbst an die Öffentlichkeit: "Da ich mehrfach von besorgten Freunden und Fans kontaktiert wurde, möchte ich etwas klarstellen. Diese Gerüchte sind falsch – mir geht es hervorragend." Die Fake-News werden laut dem Magazin von Kriminellen mithilfe von KI-Programmen erstellt, um durch eine möglichst hohe Klickzahl Geld zu verdienen.

Ein Sprecher der Plattform YouTube, wo die Videos gerade ihre Kreise ziehen, versichert dem Magazin: "Wir haben strenge Richtlinien, die Inhalte verbieten, die Spam, Betrug und andere betrügerische Praktiken enthalten." Nachdem das Blatt einige Inhalte gemeldet hatte, wurden acht Kanäle "wegen betrügerischer Praktiken" geschlossen. Fabian ist allerdings schon der zweite Herr der "Bares für Rares"-Crew, dem so etwas widerfährt. Auch Horst Lichter (62) musste sich erst vor wenigen Tagen mit ähnlichen Gerüchten herumschlagen. Der gutmütige Moderator wandte sich anschließend ebenfalls mit einer Meldung an die Öffentlichkeit und versicherte, dass er in der Tat noch am Leben ist.

Fabian hat garantiert auch vor, noch eine ganze Weile unter den Lebenden zu verweilen – immerhin hat er sich erst vor wenigen Tagen verlobt! Seine Partnerin Yvonne ist schon gute zwei Jahre mit dem Antiquitätenhändler zusammen. Wie er dazu gegenüber dem gleichen Portal verraten hat, hat er sich für den Verlobungsring auch etwas ganz Besonderes überlegt. "Den kleinen Diamanten habe ich bei einer Haushaltsauflösung bekommen und wusste sofort, dass der für den Verlobungsring sein soll", erzählte er stolz.

Getty Images Horst Lichter im Januar 2019

Getty Images Fabian Kahl und seine Partnerin Yvonne, 2023

