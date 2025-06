"Bares für Rares" kann sich über Quotenaufschwung freuen

Die ZDF-Trödelshow Bares für Rares begeistert regelmäßig ihre Zuschauer, doch die Folge am vergangenen Dienstag stellte einen neuen Höhepunkt dar: Mit 1,81 Millionen Zuschauern ab 15 Uhr erreichte die Sendung bei den Gesamtquoten ihren höchsten Wert seit einem Monat. Besonders beeindruckend schnitt das Format beim jungen Publikum ab. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 210.000 Menschen ein, was einem Marktanteil von 18,8 Prozent entspricht, berichtet DWDL.de. Damit nähert sich die Show ihrem Rekordhoch vom Januar, das bei 20,8 Prozent lag. Moderator Horst Lichter (63) zeigte sich wie gewohnt als charismatisches Aushängeschild der Sendung, die Antiquitätenliebhabern und Schnäppchenjägern gleichermaßen Unterhaltung bietet.

Erfreuliche Einschaltquoten verzeichneten jedoch nicht nur die Trödel-Freunde, auch bei anderen Sendungen war der Dienstag ein Erfolg. RTL konnte sich mit Formaten wie "Explosiv" und "Exclusiv" behaupten, die zusammen ein Millionenpublikum anzogen und Marktanteile von über 11 Prozent in der relevanten Zielgruppe erzielten. Überraschend positiv schnitten auch Sendungen wie Das perfekte Dinner bei Vox ab, dessen Marktanteil bei den jungen Zuschauern auf den besten Wert seit September kletterte. Weniger Glück hatte hingegen Sat.1 mit "Die Landarztpraxis", die vor ihrem Staffelfinale weiterhin mit niedrigen Zahlen kämpft.

Bei "Bares für Rares" wiederum steht längst nicht nur das Geschäft mit antiken Schmuckstücken und seltenen Sammlerstücken im Mittelpunkt. Hinter den Kulissen herrscht oft eine lockere und familiäre Atmosphäre, in der auch mal Karten gespielt werden, wie Händler-Urgestein Walter Lehnertz einst verriet. Besser bekannt als "80-Euro-Waldi" dank seiner unverwechselbaren Gebotsstrategie, hat sich der Trödelprofi fest in die Herzen der Fans gespielt. Seine ansteckende Art und die spannende Interaktion am Händlertisch machen die Sendung zu einem Dauerbrenner, der nicht nur bei Quoten-Jüngeren, sondern auch bei eingeschworenen Fans für Begeisterung sorgt.

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, Moderator von "Bares für Rares"

Instagram / annika_rassbach Annika Raßbach (zw. v. l.) und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

ZDF / Frank Hempel Walter Lehnertz, "Bares für Rares"-Händler

