Die "Bares für Rares"-Händler sind vom XXL-Globus geflasht

Bei Bares für Rares sorgte ein beeindruckender XXL-Globus aus den Händen von Verkäufer Wolfgang aus Köln für staunende Blicke. Gleich zwei Expertinnen befassten sich eingehend mit der riesigen Rarität, bevor auch Moderator Horst Lichter (63) selbst den Wert des einzigartigen Stücks erkennen konnte. "Ich werd' wahnsinnig", soll der TV-Star ausgerufen haben, als er den prächtigen Globus zu Gesicht bekam. Die außergewöhnliche Größe und das detailverliebte Design setzten den Globus sichtlich in den Fokus.

Ein genauer Blick auf den Globus offenbarte, warum er so besonders ist: Mit mühevoller Detailarbeit gefertigt, weist er aufwendige geografische Markierungen und eine beeindruckende Kartografie auf. Der Globus stammt offenbar aus einer Zeit, in der solche Werke mit enormem Aufwand und künstlerischem Können hergestellt wurden. Laut Aussagen der Expertinnen ist der Zustand des Objekts trotz seines hohen Alters sehr gut, was seinen ohnehin beachtlichen Sammlerwert zusätzlich erhöht. Besonders gespannt waren die Händler, als es um die Preisverhandlungen ging, denn ein solches Stück ist selten auf dem Markt zu finden.

Interessante Objekte sind bei der ZDF-Trödelshow keine Seltenheit. Kürzlich zog etwa auch Schauspieler Sky du Mont (78) das Interesse auf sich, als er einen antiken Sekretär anbot. Doch nicht immer glückt dabei ein großer Verkauf – sein restauriertes Möbelstück wurde von einem Experten deutlich niedriger bewertet als erwartet. Für Sky du Mont, der den Erlös für einen wohltätigen Zweck vorgesehen hatte, war dies besonders enttäuschend. Dennoch bleibt "Bares für Rares" ein Magnet für prominente und private Verkäufer mit einer Leidenschaft für außergewöhnliche Fundstücke. Der Globus wechselte am Ende mit einem 610-Euro-Gebot den Besitzer.

ZDF/Stefanie Jeske Anaisio Guedes, "Bares für Rares"-Experte

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter und ein Teil der "Bares für Rares"-Händler

