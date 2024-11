Der deutsche Theaterschauspieler Hans Diehl ist gestorben

Die Schauspielwelt nimmt Abschied von Hans Diehl, einem renommierten Schauspieler, der vor allem durch seine Arbeiten an der Berliner Schaubühne bekannt wurde. Am 4. November verstarb der gebürtige Offenbacher im Alter von 83 Jahren in der Hauptstadt. Die traurige Nachricht wurde auf der offiziellen Website der Schaubühne in Berlin, unter Berufung auf seine Familie, bekannt gegeben. "Die Schaubühne nimmt Abschied von einem großartigen Schauspieler und wunderbaren Kollegen", heißt es in der Erklärung.

Der künstlerische Leiter der Schaubühne, Thomas Ostermeier, erinnerte in dem Statement mit rührenden Worten an den gebürtigen Offenbacher: "Hans Diehl war ein wunderbarer, aufgeschlossener und vielseitig interessierter Kollege. Es war eine große Freude, mit ihm, in unseren ersten Jahren an der Schaubühne, zusammenzuarbeiten." Vor allem Hans' Neugier und Offenheit gegenüber der Theaterarbeit an der Institution habe ihn nachhaltig inspiriert.

Hans Diehl begann seine Karriere an der Schaubühne am Halleschen Ufer, wo er von 1970 bis 1980 Teil des Ensembles war. Auch in späteren Jahren trat er immer wieder als Gast an die mittlerweile am Lehniner Platz ansässige Bühne zurück. Seine Karriere war jedoch nicht nur auf Berlin beschränkt: Hans wirkte auch an Theatern in Frankfurt am Main, Hamburg, Düsseldorf, Wien, München und am Maxim Gorki Theater Berlin. Neben dem Theater engagierte er sich auch im Fernsehen, insbesondere in Produktionen von Regisseur Dieter Wedel (✝82). Ein Highlight war sein Auftritt in "Hexenjagd" bei den Bad Hersfelder Festspielen 2016.

ActionPress Hans Diehl im Dezember 2022

ActionPress Hans Diehl, Schauspieler

