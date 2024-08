Nach Comeback: Jan Hoffmann teilt erstes Bild mit Sharon

Die beiden scheinen wieder auf Wolke sieben zu schweben! Sharon Battiste (32) und Jan Hoffmann lernten sich bei Die Bachelorette kennen, als die Influencerin dem Blumenverkäufer ihre letzte Rose gab. Im Mai dieses Jahres gaben sie dann plötzlich die Trennung bekannt – aber das scheint wieder Geschichte zu sein. In seiner Instagram-Story teilt Jan nun ein neues Bild, auf dem Sharon und er zusammen am Strand posieren. "Bin wieder da, es ist einiges passiert. Das ist, glaube ich, die schönste Nachricht", schreibt der Hannoveraner dazu.

Kurz vorher deutete Sharon bereits an, dass die beiden wieder zusammen sind. Die einstige Köln 50667-Darstellerin teilte in ihrer Story ein Video von ihren Freunden und Jan. "Willkommen zurück, Jan", meinte Sharon dazu. Morgen wollen die beiden dann zusammen in den Urlaub fahren, wie sie weiter erzählte. Offenbar haben Jan und Sharon doch noch den Weg zueinandergefunden.

Schon vor einigen Wochen kamen erste Gerüchte um ein Liebes-Comeback des TV-Paares auf. Eine aufmerksame Promiflash-Leserin hat die beiden am Flughafen ertappt, wo sie sich ziemlich innig verhielten und zusammen auf ihren Flug nach Sardinien warteten.

Instagram / sharonbattiste_ Jan Hoffmann und Sharon Battiste im September 2022

Promiflash Jan Hoffmann und Sharon Battiste am Flughafen in Hannover, Juli 2024

