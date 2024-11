Ex-Fußballer Christian Zieges Ehefrau Pia ist gestorben

Christian Ziege (53), der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler, trauert um seine Ehefrau Pia. Nach langer, schwerer Krankheit ist Pia am 4. November verstorben, wie der Sportler nun via Instagram bekannt gibt. "Seit dem 4. November steht unsere Welt still. Pia hat nach langer, schwerer Krankheit ihre Augen für immer geschlossen", schreibt Christian und führt aus: "Wir möchten uns bei allen bedanken, die diesen langen und schweren Weg mit uns gegangen sind, sowie für die große Anteilnahme und das Mitgefühl. Pia, du lebst in unseren Herzen ewig weiter."

Zu seinen bewegenden Worten teilt der 53-Jährige einige Bilder, die ihn mit seiner Pia und ihren gemeinsamen Kindern Alessandro und Maria zeigen. Auf den Fotos liegen sie sich lachend in den Armen oder lächeln bei einem Abendessen in die Kamera. Ein besonders rührendes Bild zeigt, wie Christian neben seiner Ehefrau sitzt und ihr liebevoll seinen Arm auf die Schulter legt. "Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder, Augenblicke. Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und dich nie vergessen lassen", schreibt der ehemalige Nationalspieler dazu.

Pia war nicht nur Christians Ehefrau, sondern auch seine engste Vertraute und größte Unterstützerin. Die beiden lernten sich Mitte der 90er-Jahre kennen, gaben sich 1997 das Jawort und galten seitdem als unzertrennlich. Christian, der während seiner Karriere häufiger mit schweren Verletzungen zu kämpfen hatte, fand in Pia stets Rückhalt und Motivation. Er beendete seine Karriere auf dem Fußballplatz im Jahr 2006, war bis vergangenes Jahr Trainer und ist nun als Sportdirektor aktiv.

Anzeige Anzeige

Instagram / ziege.christian17 Christian Ziege und seine Ehefrau Pia

Anzeige Anzeige

Instagram / ziege.christian17 Christian Ziege, 2020

Anzeige Anzeige