Uli Hoeneß hat noch nie in seinem Leben eine SMS geschrieben

Uli Hoeneß (72) sorgte am Dienstagabend in München für eine lustige Überraschung: Bei einer Podiumsdiskussion mit Kabarettist Dieter Nuhr (64) gestand der Ehrenpräsident des FC Bayern laut Bild, dass er keine E-Mail-Adresse besitzt und in seinem Leben noch nie eine SMS geschrieben hat. "Ich habe nur ein Handy. Und wenn mir jemand eine SMS schickt, kann ich die lesen und rufe zurück", plauderte er aus. Zudem fügte der Ex-Kicker hinzu, dass ihn Shitstorms in den sozialen Medien kaltlassen, da er sie schlichtweg nicht mitbekomme.

Der 72-Jährige führte weiter aus, dass ihm einfach die Zeit fehle, sich mit E-Mails auseinanderzusetzen. "Wenn ich eine E-Mail-Adresse hätte und von Hamburg nach München fliege, würden mich wahrscheinlich 30 bis 40 Mails erreichen und dann noch weitere im Büro. Bis ich die gelesen hätte, wäre ja schon der halbe Tag vorbei", scherzte Uli während des Gesprächs mit Dieter Nuhr. Menschen, die für ihn wichtig sind, könnten sich an sein Sekretariat wenden. "Dann rufe ich zurück oder sie haben meine Telefonnummer", fügte er hinzu.

Bereits 2021 hatte Uli in der ARD-Sendung "Club 1" betont, dass ihn Kritik im Internet nicht erreiche. "Wenn ich irgendwas sage, was 95 Shitstorms nach sich zieht, muss ich den Leuten sagen: Sie machen sich umsonst die Mühe. Ich habe überhaupt kein Internet", erklärte er damals. Bekannt für seine klare Meinung und direkten Worte, bleibt Uli auch in Zeiten der digitalen Kommunikation seiner Linie treu und setzt lieber auf persönliche Gespräche als auf Nachrichten im Netz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Uli Hoeneß, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Uli Hoeneß im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige