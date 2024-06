Jahrelange Fehde: Lothar Matthäus schießt gegen Uli Hoeneß!

Seit Jahren liefern sich Lothar Matthäus (63) und Uli Hoeneß (72) eine öffentliche Schlammschlacht. Nun verpasst der ehemalige Fußballspieler dem heutigen Funktionär den nächsten Seitenhieb. In einem aktuellen TikTok-Werbespot des Discounters Lidl spielt er auf ihren Streit an – mit einer guten Portion Humor und ganz viel Augenzwinkern! "Hat euch der Uli geschickt?", fragt Lothar in dem Video, als er von einem Clan entführt wird.

In den vergangenen Jahren gerieten Lothar und Uli immer wieder in der Öffentlichkeit aneinander. Ursprung des Dauerzoffs ist die legendäre Greenkeeper-Attacke auf den 63-Jährigen, die bereits über 20 Jahre her ist. In einem Interview aus dem Jahr 2002 mit SPORT1 war Uli der Meinung, dass Matthäus zu seiner Zeit im DSF-Doppelpass noch "nicht einmal Greenkeeper" in der Allianz-Arena werden würde.

Bereits in jungen Jahren schrieb Lothar große Fußballgeschichte. Inzwischen ist der Sportler aus dem deutschen Kicker-Universum gar nicht mehr wegzudenken. Besonders zu seiner Zeit beim FC Bayern erzielte er große Verdienste für den Verein: Siebenmal gewann der gebürtige Bayer hier die Deutsche Meisterschaft, dreimal den DFB-Pokal und einmal den UEFA-Cup.

Getty Images Uli Hoeneß im März 2024

Getty Images Lothar Matthäus im März 2024

