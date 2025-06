Alfons Schuhbeck: Was weiß Uli Hoeneß zum Knast-Deal?

Starkoch Alfons Schuhbeck (76) hat im jüngsten Verfahren am Landgericht München I gestanden und sich damit einem erheblich milderen Urteil gestellt. Im Austausch für seine Aussage wird die ursprünglich drohende Strafe deutlich abgemildert, was ihm aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit zugutekommt, berichtete Bild. Hinter den Kulissen soll ihn dabei niemand Geringerer als sein langjähriger Weggefährte, Fußballlegende Uli Hoeneß (73), unterstützt haben. Hoeneß, ehemaliger Präsident des FC Bayern München, soll nach Informationen bestens über die Einzelheiten des Deals informiert gewesen sein.

Die Freundschaft zwischen Alfons Schuhbeck und Uli Hoeneß ist über Jahre gewachsen – nicht zuletzt durch Schuhbecks Tätigkeit als Mannschaftskoch für den FC Bayern, ein Job, den Hoeneß ihm einst ermöglichte. Doch nicht nur in Zeiten des Erfolgs, auch in schweren Momenten stehen die beiden Männer einander bei. So besuchte Hoeneß seinen Freund während dessen Haftstrafe in der JVA Rothenfeld, wo er selbst von 2014 bis 2016 inhaftiert war. Berichten zufolge war Hoeneß zudem früh über einen Deal informiert, der Schuhbeck im aktuellen Verfahren zugutekommt. Dank dieses Abkommens muss der schwerkranke Koch mindestens bis September für medizinische Behandlungen nicht ins Gefängnis zurückkehren.

Die gesundheitliche Lage von Alfons Schuhbeck hat sich in der letzten Zeit stark verschlechtert. Der 76-Jährige leidet an einer unheilbaren Krebserkrankung, die bereits Lymphknoten befallen hat und ihm hohe operative Risiken bringt. Trotz allem betont er den Wert von Loyalität und Zuversicht, vor allem, wenn es um seine langjährige Freundschaft mit Hoeneß geht. "Wenn man jemanden mag, dann steht man in guten und in schlechten Zeiten zu ihm", so beschrieb er Focus einst deren Verbindung. Für den bekannten Gastronomen bedeutet diese Unterstützung inmitten der schwierigsten Phase seines Lebens nicht nur menschlichen Trost, sondern möglicherweise auch eine Perspektive auf mehr Zeit außerhalb der Gefängnismauern.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images / Getty Images Collage: Uli Hoeneß und Alfons Schuhbeck

Anzeige Anzeige

Getty Images Alfons Schuhbeck, Koch

Anzeige Anzeige

Getty Images Uli Hoeneß im März 2024

Anzeige