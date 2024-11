Jude Law gibt Tipps für den nächsten "Sexiest Man Alive"

Jude Law (51) ist, was die "Sexiest Man Alive"-Wahl angeht, schon ein alter Hase. Der Schauspieler bekam den Titel bereits 2004 verliehen und hat nun, 20 Jahre später, einen Ratschlag für den nächsten, noch nicht bekannt gegebenen, heißesten Mann. Der Tipp des Briten gegenüber People ist: "Seid ihr selbst, Leute." Laut dem siebenfachen Vater gibt es einen Mann, der besser helfen könnte. "Eigentlich würde ich raten, George Clooney (63) zu fragen. Hat er nicht sechsmal gewonnen", scherzte Jude und bezog sich damit auf den "Sexiest Man" von 1997 und 2006.

Obwohl sich der "Liebe braucht keine Ferien"-Darsteller von der Ernennung geschmeichelt fühlt, will er sich in Zukunft weiter auf seine schauspielerischen Leistungen konzentrieren. "Ehrlich gesagt, denke ich, dass mein Wunsch darin besteht, bis in meine 80er- und 90er-Jahre hineinzuarbeiten und mich selbst immer wieder zu überraschen", erklärte Jude gegenüber dem Magazin. Schon früher sollen ihn bizarre Darbietungen wie die von John Gielgud im Film "Prosperos Bücher" aus dem Jahr 1991 fasziniert haben, da dieser sich mit Mitte 80 noch selbst herausforderte.

Jude wurde zum "Sexiest Man Alive" gewählt, als er sich gerade als echter Star der Filmwelt etablierte und in Produktionen wie "Sky Captain and the World of Tomorrow" die Hauptrolle spielte. Seiner Ernennung stimmte damals auch Judes Schauspielkollegin Naomi Watts (56) zu, die in der Ausgabe der Zeitschrift besondere Worte für ihn fand: "Er ist der schönste Mann, der je auf Erden gewandelt ist – ein absolut perfektes Ölgemälde." Nun ist aber Zeit für den nächsten "Sexiest Man Alive", welcher am 12. November bekannt gegeben wird und sich zu einer Reihe der bestaussehenden Promis gesellen wird.

United Archives GmbH Jude Law in "Liebe braucht keine Ferien"

Getty Images Jude Law, 2004

