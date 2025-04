Das sind die besten Filme und Serien über Päpste

Mit dem preisgekrönten Film "Konklave" und den gefeierten Serien "The Young Pope" und "The New Pope" hat das Thema Papsttum zuletzt für viel Gesprächsstoff gesorgt. Im vergangenen Jahr hauchte Ralph Fiennes (62) in "Konklave" dem inneren Machtkampf um das höchste Amt der katholischen Kirche Leben ein. An seiner Seite waren Isabella Rossellini, Stanley Tucci (64) und John Lithgow (79) zu sehen. Gleichzeitig zogen Serien wie "The Young Pope" mit Jude Law (52) und "The New Pope" mit John Malkovich (71) ein Millionenpublikum in ihren Bann – die fiktiven Geschichten um die Papstwahl und Intrigen im Vatikan faszinieren Zuschauer rund um den Globus.

Während "Konklave" die oft geheime und dramatische Wahl eines neuen Papstes und die damit verbundenen politischen Ränkespiele in Szene setzt, gehen andere Filme andere Wege: In "The Two Popes" begegnen sich der liberale künftige Papst Franziskus, von Jonathan Pryce (77) gespielt, und sein konservativer Vorgänger Benedikt, den Anthony Hopkins (87) verkörpert, auf Augenhöhe, konstruktiv, offen – und auch privat über Fußball und Kulinarik diskutierend. Das Werk brachte beiden Schauspielern Oscar-Nominierungen ein, darüber hinaus erhielt Jonathan einen Cymru Bafta Award. Auch Klassiker wie "Angels & Demons" mit Tom Hanks (68) oder "The Agony and the Ecstasy" mit Charlton Heston werfen einen besonderen Blick auf das Zentrum der katholischen Kirche. Die Serien rund um die berüchtigte Borgia-Familie fokussieren sich insbesondere auf Machtmissbrauch und Skandale in der Renaissance, wobei Jeremy Irons (76) als Papst Alexander VI. im Mittelpunkt steht.

Abseits der Leinwand ließ sich der echte Papst Franziskus I. (✝88) ebenso von Kameras begleiten und war beispielsweise in der Netflix-Reihe "Stories of a Generation" mit dabei. Privat zeigte sich der Pontifex oft nahbar und humorvoll, wie in verschiedenen Dokumentationen zu sehen ist – so ließ er sich beispielsweise in "Pope Francis: A Man of His Word" von Wim Wenders (79) porträtieren oder sprach mit Leonardo DiCaprio (50) unter anderem über Umweltfragen. Die Faszination für das Papstamt reicht jedoch weit in die Popkultur zurück und entfaltet sich auch in fiktiven Erzählungen wie "Pope Joan" oder Komödien wie "Saving Grace". Die zahlreichen Darstellungen auf Bildschirm und Leinwand beweisen: Hinter der Fassade des Vatikans verbirgt sich eine bis heute ungebrochene Anziehungskraft, die Autoren, Regisseure und Schauspieler weltweit inspiriert.

Getty Images Ralph Fiennes posiert bei der New York Premiere von "Konklave" im Oktber 2024

Getty Images Papst Franziskus I. im September 2024

