Erste Set-Bilder: So sieht Jude Law als Wladimir Putin aus

Jude Law (52) hat eine krasse Veränderung hinter sich. Der Hollywoodstar wurde erstmals in seiner Rolle als Wladimir Putin (72) gesichtet, in der er aktuell für den Film "The Wizard of the Kremlin" vor der Kamera steht. Gedreht wird unter anderem in Lettland, wo Jude in einem perfekt sitzenden Anzug und mit typischem Make-up, das den russischen Präsidenten mimt, gefilmt wurde. Das zeigen Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen. In einer Szene wurde der Brite lässig mit einem weiteren Darsteller des Films beim Plaudern gesichtet.

"The Wizard of the Kremlin" erzählt die Geschichte des jungen Vadim Baranov, eines ehemaligen Künstlers, der in den 1990er-Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion unerwartet zum politischen Berater wird. Paul Dano (40) spielt Vadim, der im Film eine Schlüsselfigur für Wladimirs politischen Aufstieg ist. Neben Jude und Paul gehören auch Tom Sturridge (39) und Zach Galifianakis (55) zur Besetzung. Eine weitere prominente Co-Darstellerin ist Alicia Vikander (36), mit der der "Liebe braucht keine Ferien"-Star bereits im Film "Firebrand" zusammenarbeitete.

Für Jude ist diese neue Rolle ein weiterer Beweis für sein Wandlungsvermögen. Der Schauspieler, der am 29. Dezember 1972 in London geboren wurde, hat in seiner Karriere bereits zahlreiche ikonische Figuren verkörpert, doch die Rolle des russischen Präsidenten fiel ihm besonders schwer. "Im Moment ist es, als ob man den Everest erklimmen muss. [...] Ich dachte: 'Oh Gott, wie soll ich das nur anstellen?' Aber egal, das muss ich selbst herausfinden", berichtete er gegenüber Deadline.

Getty Images Wladimir Putin im März 2025

Getty Images Jude Law, Schauspieler

