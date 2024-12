Jude Law schürt Gerüchte für "Liebe braucht keine Ferien 2"

Der britische Schauspieler Jude Law (51) wurde kürzlich mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame in Los Angeles geehrt. Bei der Zeremonie, die am Donnerstag stattfand, wurde er von seinen Kindern Rafferty (28) und Iris (24) sowie seiner Ehefrau Phillipa Coan begleitet. Nach der feierlichen Enthüllung traf sich Jude, schick gekleidet im beigefarbenen Anzug, mit der Regisseurin Nancy Meyers zu einem gemeinsamen Mittagessen. Mit einigen Hinweisen auf eine mögliche Fortsetzung des beliebten Weihnachtsfilms "Liebe braucht keine Ferien" versetzten die beiden die Fans in Aufregung.

In einem von Nancy auf Instagram geteilten Video gratulierte sie Jude zu seiner Auszeichnung, und die beiden tauschten sich über alte Zeiten aus. "Ich glaube, ich habe dich seit dem Abschluss der Dreharbeiten zu 'Liebe braucht keine Ferien' nicht mehr gesehen", sagte Nancy in dem Clip. Als sie Jude direkt fragt, ob es eine Fortsetzung geben werde, antwortet er zunächst zögerlich: "Wird es ein Sequel geben?" Dann legt er sich spielerisch eine weiße Serviette über den Kopf, setzt seine Brille darüber und schlüpft in die Rolle von "Mr. Napkin Head", einer Figur, mit der er im Film seine Kinder zum Lachen bringt. Nancy lacht und fragt: "Ist das ein Ja, Jude?" Dieser humorvolle Moment heizt die Spekulationen um eine mögliche Fortsetzung weiter an.

Privat ist Jude nicht minder glücklich. Er ist stolzer Vater von sechs Kindern aus verschiedenen Beziehungen und genießt das Familienleben mit seiner Ehefrau Phillipa. Die beiden heirateten im Mai 2019 und begrüßten 2020 ihr erstes gemeinsames Kind. Jude, der für seine charismatischen Rollen bekannt ist, legt großen Wert darauf, Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Seine älteren Kinder Rafferty und Iris unterstützen ihn nicht nur privat, sondern sind auch selbst in der Unterhaltungsbranche tätig. Rafferty ist als Model und Schauspieler erfolgreich, während Iris als Model arbeitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Raff Law, Iris Law, Jude Law and Phillipa Coan, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Cameron Diaz und Jude Law in "Liebe braucht keine Ferien"

Anzeige Anzeige

Anzeige