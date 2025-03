Mit viel Alkohol: Jude Law spaziert barfuß durch die Straßen

Jude Law (52) wurde nun am vergangenen Sonntag in den Straßen von New Orleans gesichtet – und zwar barfuß! Gemeinsam mit seiner Frau Phillipa Coan war der Schauspieler auf Einkaufstour, wobei sie vor allem einige Flaschen Alkohol gekauft hatten. Das zeigen Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen. In einem ärmellosen Tanktop präsentierte Jude seinen durchtrainierten Oberkörper und wirkte dabei völlig entspannt. Warum der 52-Jährige dabei ohne Schuhe unterwegs war, bleibt unklar – wahrscheinlich genoss er einfach das sonnige Wetter.

In den letzten Wochen wurde Jude immer wieder in New Orleans gesehen, wo er offenbar Zeit mit seiner Familie verbringt. Bereits seit der letzten Feiertagssaison wurde seine Präsenz in der Stadt von lokalen Medien bemerkt. Ob er dauerhaft dorthin umgezogen ist oder ob er berufliche Verpflichtungen in der Region hat, bleibt ein Rätsel. Momentan gibt es keine bestätigten Informationen darüber, ob der Schauspieler dort an einem neuen Filmprojekt arbeitet oder lediglich Zeit mit seiner Familie verbringt. Jude, der mit Phillipa seit 2019 verheiratet ist, genießt offenbar das entspannte Lebensgefühl, das die Stadt zu bieten hat.

Erst kürzlich erregte Jude mit seiner neuen Filmrolle als Putin in der Romanverfilmung "The Wizard of the Kremlin" Aufmerksamkeit. Diese Herausforderung ist für den gebürtigen Briten alles andere als leicht, wie er gegenüber Deadline zugab. Der Schauspieler sucht immer wieder nach anspruchsvollen Rollen, die ihn aus seiner Komfortzone locken – sei es als korrupter Papst in "The Young Pope" oder als schillernder König Heinrich VIII. in "Firebrand". Doch Jude scheint genau darin aufzublühen: Er beweist immer wieder, dass er das Ungewöhnliche liebt, sei es in seinen Rollen oder in seinem entspannten Alltag, während er barfuß durch New Orleans schlendert.

EROTEME.CO.UK / MEGA Jude Law und seine Frau Phillipa Coan im September 2019

Getty Images Jude Law, Dezember 2024

