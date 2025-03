Nach Trennung von Jude Law: Sadie Frost ist jetzt glücklich

Sadie Frost (59), die von 1997 bis 2003 mit Schauspieler Jude Law (52) verheiratet war, hat kürzlich in einem Podcast offen über die schwierige Zeit nach ihrer Scheidung gesprochen. Im Rahmen des Gesprächs bei "My Life in a Biscuit Tin" von Good Housekeeping UK verriet die Schauspielerin, dass die Trennung von Jude und die öffentliche Aufmerksamkeit sie stark getroffen hätten. "Ich hatte damals sehr wenig Selbstwertgefühl. Es hat mich wirklich umgehauen, eine sehr schreckliche, öffentliche Scheidung durchmachen zu müssen", erklärte sie. Seit sie jedoch Single ist, habe sich ihr Leben in vielerlei Hinsicht verbessert. "Ich mache große Fortschritte, seit ich ohne Partner bin", sagte Sadie weiter und betonte, wie wichtig es ihr sei, ihre Zeit frei einzuteilen – vor allem für ihre morgendlichen Yogaroutinen.

Neben ihrer Scheidung sprach Sadie auch darüber, wie Yoga ihr geholfen habe, mit Angstzuständen und Panikattacken umzugehen, die teilweise durch ihre chronische Lungenerkrankung Bronchiektasie ausgelöst wurden. Sie verriet, dass sie bereits mit 15 Jahren durch ihre Mutter zum Yoga motiviert worden sei, obwohl sie es damals nicht sonderlich ernst genommen habe. Später, vor allem nach der Geburt ihrer Kinder, habe Yoga ihr nicht nur körperlich, sondern auch mental enorm geholfen. Sie hat vier Kinder, darunter drei aus ihrer Ehe mit Jude Law, Rafferty (28), Iris (24), die sich inzwischen als Model einen Namen gemacht hat, und Rudy, sowie ihren ältesten Sohn Finlay aus einer früheren Ehe mit Musiker Gary Kemp. Auch das Verlassen des elterlichen Hauses ihrer Kinder sei eine Herausforderung gewesen, die sie inzwischen gemeistert habe.

Heute beschreibt Sadie ihr Leben als unabhängig und erfüllt. Obwohl sie zeitweise auch mit dem Unternehmer Darren Strowger liiert war, betont sie inzwischen ihre Freude am Alleinsein und das Bewusstsein, keine Kompromisse mehr eingehen zu müssen – außer für ihre Kinder und engen Freunde. Neben Yoga scheint Sadie mit unkonventionellen Gewohnheiten wie Gesprächen mit Tauben auch eine besondere Verbindung zur Natur und ihrer Umgebung gefunden zu haben. Kürzlich scherzte sie im Podcast, dass Tauben unterschätzt würden: "Wir erfahren mehr und mehr darüber, wie intelligent sie sind." Mit ihrer Offenheit und ihrem neuen Lebensstil inspiriert die Schauspielerin viele ihrer Fans, sich selbst und ihr Leben zu priorisieren.

Anzeige Anzeige

Gareth Cattermole / Getty Images Sadie Frost in London 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Jude Law und Sadie Frost, 2002

Anzeige Anzeige

Anzeige