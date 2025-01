Jude Law übernimmt Rolle als Wladimir Putin in neuem Film

Jude Law (52) durfte in seinem Leben schon in einige Filmrollen schlüpfen. Die nächste stellt den Schauspieler allerdings vor eine kleine Herausforderung: In der Buchverfilmung "The Wizard of the Kremlin" verkörpert er den russischen Präsidenten Wladimir Putin (72). Wie der "Grand Budapest Hotel"-Star jetzt gegenüber Deadline verriet, tut er sich damit alles andere als leicht. "Im Moment ist es, als ob man den Everest erklimmen muss. [...] Ich dachte: 'Oh Gott, wie soll ich das nur anstellen?' Aber egal, das muss ich selbst herausfinden", erklärte er.

Für die Vorbereitung hat der 52-Jährige aber noch ein wenig Zeit – Berichten zufolge befindet sich der Film derzeit nämlich noch in der Vorproduktion. Die Handlung dreht sich um die Geschichte von Vadim Baranow, einem fiktiven Berater des Politikers, der von "Little Miss Sunshine"-Darsteller Paul Dano (40) verkörpert wird. Neben Jude, der in der Rolle von Putin eine Nebenrolle einnimmt, gehören außerdem Schauspieler wie Alicia Vikander (36), Zach Galifianakis (55) und Jeffrey Wright (59) zum Cast. Mit einem Kinostart ist frühestens 2026 zu rechnen.

Jude schreckte bereits in der Vergangenheit nicht davor zurück, kontroverse Charaktere zum Leben zu erwecken. Ob als korrupter Papst in "The Young Pope" oder als König Heinrich VIII. in "Firebrand": Der Hollywoodstar scheut keine Herausforderung – und bereute auch bisher keine einzige Entscheidung, wie er im Gespräch mit Fox News Digital betonte. "Nein, [ich bereue nichts]. Nicht wirklich. Ich meine, ich denke einfach nicht, dass man seine Zeit damit verbringen sollte, so auf das Leben zurückzublicken", verdeutlichte der "Der talentierte Mr. Ripley"-Schauspieler.

Getty Images Paul Dano im Februar 2024

Getty Images Jude Law im November 2024

