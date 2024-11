So aufwändig laufen die ersten Reality-Awards in Köln ab

Am 7. Dezember laufen in Köln die Realitystars in den MMC Studios ein. Zum ersten Mal veranstaltet RTL eine Preisverleihung zu Ehren der beliebten Trash-Format-Teilnehmer. Dieses Jahr erlebt der Sender einen "Reality-Boom", denn die Formate sind bei den Zuschauern so beliebt wie noch nie. Aus dem Erfolg heraus präsentiert der Sender jetzt in Eigenproduktion die Reality-Awards. Jeder darf zuschauen – wer nicht live vor Ort dabei sein kann, kann die Stars in der Liveübertragung auf RTL+ verfolgen. Moderiert wird der gesamte Abend von den Trash-TV-Expertinnen Sophia Thomalla (35) und Olivia Jones (54).

Wer entscheidet denn überhaupt über die Awards? Die Zuschauer und Fans werden dazu aufgerufen, zwischen einer von RTL bestimmten Vorauswahl die jeweiligen Favoriten in einer der zwölf Kategorien auszuwählen. Als abstimmende Person kann man seine Meinung unter Kategorien wie "Faker des Jahres", "Beef des Jahres" oder "Lovestory des Jahres" abgeben. In letzter Kategorie gibt der Sender den Fans die Auswahl zwischen Dennis Gries und Katja Geretschuchin (29), Lukas Baltruschat (30) und Jennifer Iglesias (26) oder dem Dschungel-Pärchen Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28).

Der ProSieben- und Sat.1-Sprecher Christoph Körfer äußerte allerdings eine Kritik an der Auswahl der Formate, die fast ausschließlich aus dem RTL-Kosmos kommen. "Warum wer welches Programm für diesen Award nominiert hat, ist das Geheimnis der Macher:innen dieses Awards", äußerte er gegenüber DWDL.de. Auf diese Vorwürfe reagierte ein Sprecher von RTL mit den Worten, dass die Redaktionen über den gesamten September die Formate betrachtet hätten und daraus die Vorauswahl entstand. Ein Hindernis seien allerdings einige Sender und Streamer gewesen, die nicht ihre Zustimmung zur Sichtung der Vorauswahl gaben.

