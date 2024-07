Bald werden Reality-TV-Stars bei Awardshow ausgezeichnet!

Das wird jetzt den einen oder anderen Reality-Fan freuen: Es wird erstmalig eine Award-Show für Realitystars geben! Am 7. Dezember ist es so weit, dann wird die Galashow "Die Reality Awards" live auf RTL+ übertragen, wie die Streamingplattform nun verrät. Are You The One?-Host Sophia Thomalla (34) und Reality-Expertin Olivia Jones (54) werden aus den MMC Studios in Köln durch den gesamten Abend führen. In welchen Kategorien die Reality-Sternchen einen Preis absahnen können und wer nominiert ist, ist bisher noch nicht bekannt.

Trotzdem sind die Fans der seichten Unterhaltung schon jetzt außer sich vor Freude. Unter dem Verkündungspost des offiziellen Instagram-Accounts des Streamingdienstes füllt sich die Kommentarspalte mit enthusiastischen Stimmen. "Wir sind mega gespannt drauf", "Phänomenal! Das wird ja großartig" und "Das wird ein Heidenspaß" lauten nur einige der unzähligen Fan-Kommentare. Und auch die Moderatorinnen kommen offenbar ziemlich gut bei den Usern an. "Oh mein Gott, ich liebe die Kommentare von Thomalla schon jetzt", schreibt ein Nutzer und auch ein anderer meint: "Beste Moderation."

Doch bis es so weit ist, können sich eingefleischte Reality-TV-Fans zunächst auf den Startschuss eines bereits bekannten Formats mit Sophia als Moderatorin freuen: Are You The One – Reality Stars in Love! Bereits am 26. Juli startet die vierte Staffel des Datingformats. Und wie der Teaser der Show verrät, sind die diesjährigen Kandidaten hemmungsloser als alle anderen vor ihnen!

ActionPress Olivia Jones, Moderatorin

RTL Cast von "Are You The One? Reality Stars in Love" 2024

