"Faker des Jahres": Xander freut sich nicht über Nominierung

Kein Grund zur Freude: Xander Stephinger sorgte im vergangenen Jahr bei Make Love, Fake Love für ganz schön Trubel und wurde nun dafür in zwei Kategorien von RTL+ nominiert. Er könnte die Reality Awards für "Faker des Jahres" und "Trennung des Jahres" gewinnen, doch begeistert scheint der Reality-TV-Teilnehmer darüber nicht zu sein. In einem Q&A in seiner Instagram-Story antwortete er auf die Frage, was er von seinen Nominierungen halte: "Nichts, worauf man stolz sein könnte..."

Ob er tatsächlich eine Chance hat, ist unklar, denn er hat gegen starke Mitnominierte zu kämpfen. Für "Faker des Jahres" können neben ihm nämlich noch Aleks Petrović (33) für seinen Auftritt bei Kampf der Realitystars, Anna-Carina Woitschack (32) für ihre Rolle bei Die Verräter im vergangenen Jahr und Serkan Yavuz (31) für seine Taktiken in Das Sommerhaus der Stars 2023 und The 50 den Reality Award gewinnen. Auch bei "Trennung des Jahres" könnte es knapp werden, denn Chiara Fröhlich (26) und Lukas Baltruschat (30) wurden nominiert, die bei Prominent getrennt einen der emotionalsten Momente dieses Jahr lieferten. Außerdem könnten auch Ricarda Raatz (32) und Maurice Dziwak (26), die im Sommerhaus des vergangenen Jahres polarisierten, den Preis erhalten.

Xander hat sich die Nominierung durch seinen skandalösen Auftritt bei "Make Love, Fake Love" verdient, bei dem er die Single-Lady Antonia Hemmer (24) verführte, obwohl er in einer Beziehung mit Lisa Postel war. Zwischen Antonia und Xander hatte es so sehr gefunkt, dass dieser bereit war, seine Freundin für die Influencerin zu verlassen – dass er vergeben ist, gestand der Gastronomie-Mitarbeiter ihr aber erst kurz vor Schluss. Vor laufenden Kameras trennte sich Lisa dann von dem "Faker" und verabschiedete sich in einem dramatischen Abgang im Finale. Aus Antonia und ihm ist allerdings nichts geworden und Xander erwartet mittlerweile ein Kind mit seiner neuen Freundin Lilly.

Anzeige Anzeige

RTL Chiara Fröhlich bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

RTL Antonia und "Make Love, Fake Love"-Xander

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige