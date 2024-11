Ariana Grande und ihr Ethan schmachten sich bei Premiere an

Ariana Grande (31) und Ethan Slater (32) sorgten bei der Premiere des Films "Wicked" in Los Angeles für herzergreifende Momente. Auf Schnappschüssen, die InStyle vorliegen, ist zu sehen, wie sie einen öffentlichen Liebesbeweis austauschen: Ariana richtete liebevoll Ethans Fliege, während sie ihn mit einem strahlenden Lächeln ansah. Ethan erwiderte ihren Blick voller Zuneigung und Dankbarkeit. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass ihr Partner bereit für die Kameras ist, posierte die Sängerin gemeinsam mit ihrem Co-Star Cynthia Erivo (37). Ariana trug ein voluminöses pink-weiß kariertes Kleid mit passendem Umhang und Haarschleife, womit sie alle Blicke auf sich zog.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ariana und Ethan die Herzen der Fans höherschlagen lassen. Bereits bei der Premiere in Sydney Anfang des Monats zeigte sich der 32-Jährige als wahrer Gentleman, als er die ausladende Schleppe von Arianas Kleid trug. Auf dieses süße Detail angesprochen, schwärmte die 31-Jährige gegenüber Entertainment Tonight: "Er ist immer so bezaubernd. Und er ist so großartig in diesem Film. Er ist ein so wunderbarer Mensch. Ich bin so glücklich, dass die Leute ihn jetzt kennenlernen. Mein Herz ist sehr glücklich." Auch Ethan scheint von der Sängerin hin und weg zu sein: "Ich bin so stolz auf Ariana. Sie ist unglaublich in diesem Film. Sie und Cynthia sind atemberaubend, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige im Cast, der sich privilegiert fühlt, diese Chemie am Set miterleben zu dürfen."

Seit vergangenem Jahr gehen Ariana und Ethan gemeinsam durchs Leben. Die beiden lernten sich am Filmset von "Wicked" in London kennen und gaben kurze Zeit später die jeweiligen Trennungen von ihren damaligen Partnern bekannt. Ende Oktober hatte der Schauspieler erstmals mit GQ über seine Liebe zu Ariana gesprochen und dabei verraten, dass es nicht leicht gewesen sei, die Beziehung öffentlich zu machen: "Ich glaube, es war wirklich schwierig, dass Dinge aus dem Privatleben von der Öffentlichkeit kommentiert und betrachtet werden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Wicked"-Darsteller bei der Premiere in Sydney, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

Anzeige Anzeige