Ethan Slater schwärmt im Interview von seiner Ariana Grande

Ethan Slater (32) bricht sein Schweigen zu Ariana Grande (31). Die beiden Schauspieler lernten sich am Set des Musicals "Wicked" kennen – und angeblich auch lieben. Mittlerweile sollen die Filmstars schon länger ein Paar sein, ihre Beziehung halten sie aber privat. Zumindest bis jetzt: In einem Interview mit GQ spricht Ethan über seine Liebste und kommt dabei aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ari ist Ari, und sie ist unglaublich. Sie ist eine Komikerin mit einer verrückten Stimme, die alles kann. Meine unvoreingenommene Meinung ist, dass sie eine der besten Komikerinnen ist, die seit Langem in einem Film mitgespielt haben. Sie ist ein Genie."

Besonders pikant an ihrer Beziehung ist jedoch, dass diese begonnen haben soll, als Ethan noch mit seiner damaligen Frau Lilly Jay zusammen war, mit der er wenige Monate zuvor ein gemeinsames Kind bekommen hat. Und auch bei Ariana ist unklar, ob die Trennung von ihrem Ex-Mann Dalton Gomez (29) vor oder nach dem Beginn ihrer Romanze mit Ethan stattfand. Darauf angesprochen erklärte der "Gladiator II"-Darsteller: "Es gab viele große Veränderungen im Privatleben. Und es ist wirklich schwer, zu sehen, wie Leute, die nichts darüber wissen, was passiert ist, es kommentieren und spekulieren und dann Dinge falsch verstehen über die Menschen, die man liebt."

Obwohl die Turteltauben für gewöhnlich nicht viel von ihrem Privatleben preisgeben, plauderte ein Insider zuletzt einige Details ihrer Beziehung gegenüber Entertainment Tonight aus. "Ariana ist wirklich so glücklich mit Ethan. Sie fühlt sich sehr wohl mit ihm und ist verliebt", verriet er und ergänzte: "Ethan behandelt Ariana wundervoll und kennt sie so gut. Sie genießen die Momente, die sie gemeinsam verbringen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Anzeige Anzeige