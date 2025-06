Fortsetzung von "Wicked": Trailer enthüllt düsteres Finale

Der erste Trailer für "Wicked: For Good", den zweiten Teil der gefeierten Verfilmung des Broadway-Musicals, wurde veröffentlicht und bietet einen emotionalen Vorgeschmack auf das Finale der Geschichte von Elphaba und Glinda. Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (31) kehren als die beiden Hexen in das Land von Oz zurück, das durch die Macht des Zauberers von Smaragdstadt ins Chaos gestürzt ist. Der Film, inszeniert von Jon M. Chu (45), soll passend zur Feiertagssaison im November 2025 in die Kinos kommen. Die Handlung knüpft nahtlos an das Ende des ersten Teils an, der weltweit über 755 Millionen Dollar [umgerechnet rund 661 Millionen Euro] einspielte und Kritiker wie Fans gleichermaßen begeisterte.

Die Fortsetzung beleuchtet eine düstere Seite des Landes Oz. Elphaba, die nun als "böse Hexe des Westens" gebrandmarkt wurde, hat sich ins Exil zurückgezogen. Dort kämpft sie weiterhin für die Rechte der Tiere in Oz und gegen die Machenschaften des Zauberers, gespielt von Jeff Goldblum (72). Glinda hingegen genießt als Symbol der Güte Ruhm und Ansehen in der Smaragdstadt, wird jedoch von der Trennung zu ihrer einst besten Freundin geplagt. Mit atemberaubenden Musicalnummern und einem dramatischen Showdown wollen die Filmemacher nicht nur die Geschichte von Oz um neue Perspektiven bereichern, sondern auch das Publikum emotional in den Bann ziehen. Der Trailer gibt bereits einen ersten Eindruck von bildgewaltigen Szenen und leidenschaftlichen musikalischen Darbietungen.

Cynthia Erivo und Ariana Grande, die schon während der Dreharbeiten durch ihre Harmonie auffielen, strahlen in ihren Rollen sowohl schauspielerische als auch musikalische Intensität aus. Die Zusammenarbeit der beiden Künstlerinnen wurde früher bereits als besonders energetisch und inspirierend beschrieben. "Wicked: For Good" verspricht nicht nur ein musikalisches Spektakel, sondern auch eine Geschichte von Freundschaft und innerer Stärke zu werden. Besonders gespannt dürften Fans auf die musikalischen Höhepunkte sein, darunter die emotionalen Songs "No Good Deed" und "For Good", die beide im Trailer angedeutet wurden.

Getty Images Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Cynthia Erivo, Ariana Grande und Michelle Yeoh, "Wicked"-Darsteller

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei den Golden Globes 2025

