So tief ist die Freundschaft von Cynthia und Ariana Grande

Cynthia Erivo (38) hat in einem emotionalen Interview in der australischen Sendung "The Project" über ihre besondere Freundschaft zu Ariana Grande (31) gesprochen. Die beiden Künstlerinnen, die in der Verfilmung des Broadway-Hits Wicked als Elphaba und Glinda zu sehen sind, verbindet eine tiefe kreative und persönliche Verbindung. "Ich schätze und bewundere ihre Meinung wirklich sehr", verriet Cynthia und betonte, wie groß das Vertrauen zwischen ihnen ist. Sie schilderte, wie sie Ariana oft um Rat bittet: "Wenn ich unsicher bin, schicke ich es ihr und frage: 'Hör es dir an, was denkst du?' – weil nicht viele Menschen so sind wie sie."

Während des Drehs zur zweiteiligen Filmadaption von "Wicked" vertiefte sich ihre Beziehung, wobei beide Künstlerinnen eine einzigartige Wellenlänge fanden. "Sie versteht, wie ich ticke, und ich verstehe, wie sie musikalisch und kreativ tickt", erklärte Cynthia weiter. Der enge Austausch über ihre Arbeit sei ein großer Genuss gewesen. Dieser persönliche Einblick brachte auch weitere Themen auf den Tisch, wie Cynthias Ansichten zu persönlichem Wachstum und der Bedeutung von Grenzen. In dem Interview reflektierte sie: "Selbstfürsorge beginnt damit, sich selbst zu kennen – nicht durch die Augen anderer, sondern durch die eigenen."

Hinter den Kulissen von "Wicked" entstand nicht nur eine enge Freundschaft zwischen den beiden Stars, sondern auch ein filmisches Highlight, das Fans bereits begeistert. Der Film erzählt das komplizierte Kapitel der Freundschaft zwischen Elphaba und Glinda und zeigt eindrucksvoll die Talente von Cynthia und Ariana. Beide harmonieren nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im echten Leben, wobei ihre gegenseitige Unterstützung im Mittelpunkt steht.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Oscars 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Februar 2025

