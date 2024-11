Daran ist Iron-Maiden-Frontmann Paul Di'Anno gestorben

Vor wenigen Wochen musste die Musikwelt Abschied von einer Legende nehmen: Der ehemalige Frontmann der Band Iron Maiden ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Die Umstände von Paul Di'Annos Tod waren bisher nicht bekannt – doch jetzt veröffentlicht sein Team ein Statement auf seiner Facebook-Seite. Nachdem eine Autopsie veranlasst und durchgeführt wurde, gab Pauls Familie die Erlaubnis, die Ergebnisse mit seinen Fans zu teilen. Seine Schwestern Cheryl und Michelle bestätigen, dass ihr Bruder "einen Riss im Herzbeutel hatte, in den sich Blut aus der Hauptarterie der Aorta gefüllt hat, was zum Herzstillstand geführt hat."

Wie sie weiterhin preisgeben, trat Pauls Tod wahrscheinlich sehr schnell ein. Sie hoffen, dass er keine Schmerzen erleiden musste. In dem Statement, das sein Label kurz nach seinem Ableben veröffentlichte, bekannten sie sich bereits dazu, dass Paul "schwere gesundheitliche Probleme" hatte und auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen war. Allerdings performte er noch bis zum vergangenen Jahr auf der Bühne und unterhielt Tausende seiner Fans live mit über 100 Konzerten.

Der Musiker hatte bereits seit 2010 mit Krankheiten und medizinischen Hindernissen zu kämpfen. Neben einer Knieoperation, durch die er ebenfalls in einem Rollstuhl auf der Bühne eine Show ablieferte, wurde er auch auf Verdacht von Lungenkrebs untersucht. Wie er 2014 gegenüber Classic Rock erzählte: "Es handelte sich aber nur um einen Abszess, der völlig entzündet und so groß wie ein Rugbyball war. Es stellte sich heraus, dass ich schon seit ein paar Jahren mit diesem Ding in mir lebe."

NLC/Neil Lupin/WENN Paul Di'Anno bei einem Auftritt im Oktober 2023

Getty Images Die Iron-Maiden-Mitglieder Steve Harris, Clive Burr, Paul Di'Anno, Adrian Smith und Dave Murray

