Das wurde Hugh Bonneville am "Downton Abbey"-Set verboten

Hugh Bonneville (61), bekannt aus der Erfolgsserie Downton Abbey, in der er Robert Crawley, den Earl of Grantham, verkörpert, hatte während der Dreharbeiten mit einer ungewöhnlichen Anweisung zu kämpfen. Historiker Alastair Bruce, der am Set für die historische Genauigkeit zuständig war, untersagte dem Schauspieler wiederholt, die Hände in die Hosentaschen zu stecken. Der Grund lag in der damaligen Mode: Die Taschen von Herrenhosen verliefen senkrecht, was es nicht nur unüblich, sondern auch physisch kaum möglich machte, die Hände hineinzustecken.

Dabei war Hugh nicht der Einzige, der sich an die strengen Etikette-Regeln halten musste. Auch seine Kolleginnen Michelle Dockery (43) und Laura Carmichael (38) erhielten gelegentlich kleine Erinnerungen an den korrekten Rollenstil. Michelle, die Lady Mary verkörperte, wurde ermahnt, stets aufrecht zu sitzen – besonders in Anwesenheit ihrer Großmutter. Laura wiederum wurde daran erinnert, dass es für ihre Rolle als Lady Edith undenkbar gewesen wäre, die Abendhandschuhe auf dem Esstisch abzulegen. Am Set wurde mit äußerster Genauigkeit auf jedes Detail geachtet, um die damalige Zeit so authentisch wie möglich darzustellen.

Mit "Downton Abbey: The Grand Finale" kündigt sich nun das letzte Kapitel der beliebten Reihe an, das am 12. September in die Kinos kommt. Der Film bringt nicht nur neue Herausforderungen für die Crawley-Familie mit sich – etwa finanzielle Schwierigkeiten und gesellschaftliche Skandale – sondern verspricht auch erneut emotionale Momente. Die Fans fiebern dem Kinostart entgegen, um das Schicksal der lieb gewonnenen Charaktere zu erfahren. Hugh Bonneville, der kürzlich das Ende der Filmreihe bestätigte, bezeichnete die Zeit mit "Downton Abbey" als eine der schönsten seines Lebens und sieht den Abschluss als würdigen Abschied für die langjährigen Zuschauer.

Getty Images Hugh Bonneville, September 2019

Getty Images Hugh Bonneville, Michelle Dockery und Laura Carmichael, April 2022

ActionPress Laura Carmichael, Imelda Staunton und Maggie Smith in "Downton Abbey"